குற்ற வழக்கை மறைத்தவருக்கு காவலர் பணி வழங்கிய உத்தரவு ரத்து
குற்ற வழக்கை மறைத்தவருக்கு காவலர் பணி வழங்கிய உத்தரவு ரத்து
ADDED : ஆக 13, 2026 05:42 AM
சென்னை: குற்ற வழக்கை மறைத்தவருக்கு, காவலர் பணி வழங்கும்படி, தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவை ரத்து செய்து, சென்னை உயர்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
விழுப்புரம் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் குமரன். தமிழக காவல் துறை சார்பில், 2019ம் ஆண்டு நடந்த, இரண்டாம் நிலை காவலர் எழுத்து பணி தேர்வில் வெற்றி பெற்று, நேர்முகத் தேர்வில் பங்கேற்றார்.
ஆனால், 2015ம் ஆண்டு குமரன் மீது பதிவு செய்யப்பட்ட கொலை முயற்சி வழக்கு தொடர்பான விபரங்களை மறைத்ததாகக் கூறி, அவரது விண்ணப்பம் நிராகரிக்கப்பட்டது.
கொலை முயற்சி வழக்கில் இருந்து, 2018ம் ஆண்டே விடுதலை செய்யப்பட்ட நிலையில், தனக்கு பணி வழங்கப்படாததை எதிர்த்து, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், குமரன் வழக்கு தொடர்ந்தார்.
வழக்கை விசாரித்த தனி நீதிபதி, குமரனின் மனுவை பரிசீலித்து, தகுந்த உத்தரவு பிறப்பிக்க உத்தரவிட்டார். அவரது விண்ணப்பத்தை, மீண்டும் பரிசீலித்த காவல்துறை, குமரனின் விண்ணப்பத்தை நிராகரித்தது.
இதை எதிர்த்து, மீண்டும் குமரன் தரப்பில் தொடரப்பட்ட வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்றம், அவருக்கு காவலர் பணி வழங்க உத்தரவிட்டது.
இதை எதிர்த்து, தமிழக அரசின் உள்துறை செயலர், விழுப்புரம் மாவட்ட எஸ்.பி., ஆகியோர் தரப்பில், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த, நீதிபதிகள் எஸ்.எம்.சுப்பிரமணியம், என்.செந்தில்குமார் அடங்கிய அமர்வு பிறப்பித்த உத்தரவு:
குமரன் குற்ற வழக்கில் இருந்து விடுதலை செய்யப்பட்டு இருந்தாலும், காவலர் தேர்வுக்கான விண்ணப்பத்தில், தனக்கு எதிராக குற்ற வழக்குகள் எதுவும் இல்லை என குறிப்பிட்டுள்ளார். இதன் வாயிலாக, அவர் தகவல்களை மறைத்தது தெரிய வருகிறது.
உண்மையை மறைத்த, அவரது விண்ணப்பத்தை நிராகரித்து, காவல் துறை பிறப்பித்த உத்தரவு சரியானது. எனவே, குமரனுக்கு காவலர் பணி வழங்க வேண்டும் என, தனி நீதிபதி பிறப்பித்த உத்தரவு ரத்து செய்யப்படுகிறது.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.