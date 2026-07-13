அரசியல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு பள்ளி, கல்லுாரிகளில் தடை * ஐகோர்ட்டில் அரசு தகவல்
அரசியல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு பள்ளி, கல்லுாரிகளில் தடை * ஐகோர்ட்டில் அரசு தகவல்
ADDED : ஜூலை 13, 2026 10:26 PM
ADDED : ஜூலை 13, 2026 10:26 PM
சென்னை: கல்வி நிறுவனங்களில், அரசியல் நிகழ்ச்சிகளுக்கு தடை விதித்து சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டு உள்ளதாக, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தமிழக அரசு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது.
அ.தி.மு.க.,வின் இளைஞர் பாசறை செயலர் டாக்டர் வி.பி.பி.பரமசிவம் என்பவர், சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் தாக்கல் செய்த மனு:
தமிழகத்தில் உள்ள பள்ளி, கல்லுாரி வளாகங்களில் த.வெ.க., நிர்வாகிகள் நுழைந்து, தங்கள் கட்சி தலைவர்களை முன்னிலைப்படுத்தும் வகை யில் செயல்பட்டு வருகின்றனர். அரசியல் சாசன விதிகள் மற்றும் கல்வி உரிமை சட்ட விதிகளை மீறி செயல்படுவது குறித்து, உடனே விசாரணைக்கு உத்தரவிட வேண்டும். சம்பந்தப்பட்ட கல்வி நிறுவன அதிகாரிகளுக்கு எதிராக, ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த மனு, தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தர்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள் முருகன் அடங்கிய அமர்வு முன் விசாரணைக்கு வந்தது.
அப்போது நீதிபதிகள், 'ஏற்கனவே இதே விவகாரம் தொடர்பாக வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. அந்த வழக்குகள் தொடர்பாக பதிலளிக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது. ஒரே விஷயத்துக்காக, ஏன் வழக்கு மேல் வழக்கு தாக்கல் செய்யப்படுகின்றன' என கேள்வி எழுப்பினர்.
தமிழக அரசு தரப்பில் அட்வகேட் ஜெனரல் விஜய் நாராயண் ஆஜராகி, ''இந்த விவகாரத்தில் ஏற்கனவே வழக்குகள் தாக்கல் செய்யப்பட்டதை தொடர்ந்து, பள்ளிகளில் அரசியல் நிகழ்ச்சிகள் நடத்த தடை விதித்து, கடந்த 10ம் தேதி சுற்றறிக்கை பிறப்பிக்கப்பட்டு உள்ளது,'' என்றார்.
இதையடுத்து, மனுவை திரும்ப பெற்றுக் கொள்வதாக, மனுதாரர் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதை ஏற்ற நீதிபதிகள், மனுவை திரும்ப பெற அனுமதித்து, தள்ளுபடி செய்து உத்தரவிட்டனர்.