உள்ளடக்கத்திற்கு செல்ல
மத்திய, மாநில அரசுகளின் அதிகாரங்கள் மற்றும் உறவுகள் குறித்து ஆராந்து பரிந்துரை செய்வதற்காக, ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி குரியன் ஜோசப் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த உயர் மட்டக்குழுவை, த.வெ.க., அரசு கலைத்துவிட்டது; இது மாநில நலன்களுக்கு எதிரானது.
மத்திய அரசின் ‘அதிகாரக் குவியல்’ முறை, மாநிலங்களுக்கு எத்தகைய தீங்கிழைக்கிறது என்ற கொள்கைப்பூர்வமான புரிதல், த.வெ.க., அரசிடம் இல்லை என்பதையே, இந்த நடவடிக்கை காட்டுகிறது. அதிகாரப் பரவலின் அவசியமும், தேவையும் அதிகரித்து வருவதை, த.வெ.க., அரசு உணராமல் இருப்பது, மாநில நலன்களுக்கு நல்லதல்ல.
பா.ஜ., அரசின் நிர்பந்தத்தால் தான் இந்த தவறான முடிவை த.வெ.க., அரசு எடுத்துள்ளது என்றே கருத தோன்றுகிறது. இது, தமிழகத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட பெருந்தீங்கு.
– சுப்பராயன்
இ.கம்யூ., – எம்.பி.,
ADDED : நவ 08, 2026 05:57 PM
அ நிறம் | அளவு
மத்திய, மாநில அரசுகளின் அதிகாரங்கள் மற்றும் உறவுகள் குறித்து ஆராந்து பரிந்துரை செய்வதற்காக, ஓய்வுபெற்ற நீதிபதி குரியன் ஜோசப் தலைமையில் அமைக்கப்பட்டிருந்த உயர் மட்டக்குழுவை, த.வெ.க., அரசு கலைத்துவிட்டது; இது மாநில நலன்களுக்கு எதிரானது.
மத்திய அரசின் ‘அதிகாரக் குவியல்’ முறை, மாநிலங்களுக்கு எத்தகைய தீங்கிழைக்கிறது என்ற கொள்கைப்பூர்வமான புரிதல், த.வெ.க., அரசிடம் இல்லை என்பதையே, இந்த நடவடிக்கை காட்டுகிறது. அதிகாரப் பரவலின் அவசியமும், தேவையும் அதிகரித்து வருவதை, த.வெ.க., அரசு உணராமல் இருப்பது, மாநில நலன்களுக்கு நல்லதல்ல.
பா.ஜ., அரசின் நிர்பந்தத்தால் தான் இந்த தவறான முடிவை த.வெ.க., அரசு எடுத்துள்ளது என்றே கருத தோன்றுகிறது. இது, தமிழகத்திற்கு இழைக்கப்பட்ட பெருந்தீங்கு.
– சுப்பராயன்
இ.கம்யூ., – எம்.பி.,