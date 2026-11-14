பொங்கல் ரயில் டிக்கெட் சில நிமிடங்களில் காலி

ADDED : நவ 14, 2026 06:54 PM
சென்னை: பொங்கல் பண்டிகையை முன்னிட்டு, விரைவு ரயில்களில், நேற்று முன்பதிவு தொடங்கிய, ஐந்து முதல் 10 நிமிடங்களில், டிக்கெட்டுகள் விற்றுத் தீர்ந்தன.
வரும் ஜன., 14ல் போகிப்பண்டிகை, 15ம் தேதி பொங்கல் பண்டிகை வருகிறது. பண்டிகையை சொந்த ஊர்களில் கொண்டாட, சென்னையில் இருந்து லட்சகணக்கானோர் செல்வர். ரயில்களில் 60 நாட்கள் முன்னதாகவே டிக்கெட் முன்பதிவு செய்யும் வசதி உள்ளது. அதன்படி, ஜன., 13ம் தேதி ஊருக்கு செல்வோருக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு, இன்று (நவ.,14) காலை 8:00 மணிக்கு தொடங்கியது.
ஐ.ஆர்.சி.டி.சி இணையதளம் வழியாகவும், ரயில் டிக்கெட் முன்பதிவு மையங்கள் வாயிலாகவும், டிக்கெட் முன்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடந்தன.
சென்னையில் இருந்து, தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லும் விரைவு ரயில்களில், ஸ்லீப்பர் பெட்டிகளில், முன்பதிவு தொடங்கிய, 3 முதல் 5 நிமிடங்களில் டிக்கெட் முடிந்து, காத்திருப்போர் பட்டியல் காட்டியது. ‘ஏசி’ வகுப்புகளிலும், அடுத்தடுத்து முன்பதிவு முடிந்தது. பெரும்பாலான விரைவு ரயில்களில் டிக்கெட்டுகள் ஐந்து முதல் 10 நிமிடங்களில் விற்று தீர்ந்தன.
இதுபோல், சென்ட்ரலில் இருந்து கோவை செல்லும் விரைவு ரயில்களிலும், ஸ்லீப்பர் பெட்டிகளில் முன்பதிவு முடிந்து, ‘ரெக்ரெட்’ என காட்டியது. பகல் நேரத்தில் கோவை செல்லும், கோவை விரைவு ரயில், சதாப்தி விரைவு ரயில் ஆகியவற்றில் இருக்கைகள் இருந்தன.