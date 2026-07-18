தமிழகத்தில் மக்கள் கணக்கெடுப்பு பணி துவங்கியது! நமக்கு நாமே படிவம் பூர்த்தி செய்ய வசதி
தமிழகத்தில் மக்கள் கணக்கெடுப்பு பணி துவங்கியது! நமக்கு நாமே படிவம் பூர்த்தி செய்ய வசதி
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 12:20 AM
ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:14 AM
UPDATED : ஜூலை 18, 2026 12:20 AM ADDED : ஜூலை 18, 2026 12:14 AM
சென்னை: தமிழகத்தில் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு பணி நேற்று தொடங்கியது. முதற்கட்டமாக, 'ஆன்லைன்' வாயிலாக, நமக்கு நாமே சுய விபரங்களை பதிவு செய்யும் வசதி அறிமுகம் செய்யப்பட்டது. இது குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் வகையில், கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர் மற்றும் முதல்வர் விஜய் ஆகியோர் தங்களின் சுய விபரங்களை பதிவு செய்து, பொது மக்களுக்கும் அழைப்பு விடுத்துள்ளனர்.
நாடு முழுதும் மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு, அடுத்த ஆண்டு பிப்ரவரி 1ல் தொடங்குகிறது. அதன் முதற்கட்டமாக, தமிழகத்தில் சுய கணக்கெடுப்பு பணிகள் முதல் முறையாக, 'டிஜிட்டல்' முறையில் நடத்தப்படுகின்றன. பொதுமக்கள் தங்களின் சுய விபரங்களை, இணையதளம் வழியாக, வரும் 31ம் தேதி வரை சமர்ப்பிக்கலாம்.
இந்த சுய கணக்கெடுப்பு வசதியை பயன்படுத்தாத குடும்பங்கள், ஆகஸ்ட் 1 முதல், 30 வரை நடக்கவுள்ள நேரடி வீட்டு கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்று, விபரங்களை அளிக்கலாம்.
சென்னை லோக் பவனில், ஆன்லைன் முறையில் தன் சுய விபரங்களை பதிவு செய்த பின், கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேக்கர் கூறியுள்ளதாவது:
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பை, ஒரு தேசிய பொறுப்பாகக் கருதி, ஒவ்வொரு குடிமகனும் முழு மனதுடன் சுய கணக்கெடுப்பில் பங்கேற்க வேண்டும். மாநில மற்றும் நாட்டின் எதிர்கால திட்டமிடலுக்கும், வளர்ச்சிக்கு தேவையான தரவுத்தளத்தை வலுப்படுத்துவதற்கும், இந்த கணக்கெடுப்பு பங்களிப்பை வழங்கும்.
ஒவ்வொரு குடும்பமும், முழுமையான மற்றும் துல்லியமான தகவல்களை அளித்து, கணக்கெடுப்பு அலுவலர்களுக்கு முழு ஒத்துழைப்பை வழங்க வேண்டும். இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.
அதேபோல, சென்னை தலைமை செயலகத்தில், முதல்வர் விஜய் தன் சுய விபரங்களை பதிவு செய்தார்.
பின், அவர் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பு: நம் மாநிலத்தின் எதிர்கால வளர்ச்சி திட்டங்களை செயல்படுத்த, அவசியமான மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு நேற்று தொடங்கியது. இது, வெறும் எண்ணிக்கை இல்லை; நீங்கள் வழங்கும் தகவல்கள் தான், எல்லா திட்டங்களுக்குமான அடிப்படை.
எனவே, ஒவ்வொரு குடும்பமும் உண்மையான தகவல்களை கொடுக்க வேண்டும். இணையவழியில் சுய கணக்கெடுப்பு செய்யலாம். நான் பதிவு செய்துள்ளேன். தகவல்கள் ரகசியமாக பாதுகாக்கப்படும். எல்லாரும் சேர்ந்து, இதை வெற்றிகரமாக செய்து முடிப்போம். மக்கள் நலனுக்காகவே மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு. இவ்வாறு அவர் கூறியுள்ளார்.