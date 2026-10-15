புறம்போக்கு நிலங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு நிபந்தனையுடன் மின் இணைப்பு: அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
புறம்போக்கு நிலங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு நிபந்தனையுடன் மின் இணைப்பு: அமைச்சர் நிர்மல் குமார்
ADDED : அக் 15, 2026 06:26 PM
ADDED : அக் 15, 2026 06:26 PM
சென்னை: மின்சாரத்துறை அமைச்சர் நிர்மல் குமார் அளித்த பேட்டி:
புறம்போக்கு நிலங்களில் இருப்பவர்களுக்கு பட்டா இல்லை என்றால் மின்சாரம் வழங்க முடியாதநிலை இருந்தது. முதல்வர் இதனை கவனித்து தீர்வு காண அறிவுறுத்தினார். இந்த விவகாரம் குறித்து ஐகோர்ட் நீதிபதி ஆனந்த் வெங்கடேஷ் பிறப்பித்த தீர்ப்பு ஆய்வு செய்யப்பட்டது.
புறம்போக்கு நிலங்களில் வசிப்பவர்களுக்கு நிபந்தனை அடிப்படையில் மின் இணைப்பு கொடுக்க விண்ணப்பம் வாங்க உத்தரவு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.
நிறைய ஊர்களில் புறம்பேக்கு நிலங்களில் வசிக்கின்றனர். மேய்க்கல் புறம்போக்கு, நீர்நிலைகள், ரயில்வே நிலங்கள், ராணுவ நிலங்களில் இடங்களுக்கு மின் இணைப்பு வழங்க முடியாது.சுப்ரீம் கோர்ட் உத்தரவுஉள்ளது. மற்ற இடங்களில் வசிப்பவர்கள் மின் இணைப்புக்கு விண்ணப்பம் வாங்கலாம்.
சிங்கிள் பேஸ் தான் கெடுக்கப்படும். 200 யூனிட் இலவச மின்சாரம் கிடைக்கும். சதுர அடி 250க்கு கீழ் இருக்கும். அதற்கு மேல்உள்ள வீடுகளுக்கு மின் இணைப்பு கிடைக்காது. ஏழை எளிய மக்களுக்கு இந்த திட்டம் கொண்டு வரப்படுகிறது.
மழை காரணமாக, பீக் ஹவரில் மின் தேவை 1000 மெகாவாட் குறைந்துள்ளது. இதனால் வாங்கும் மின்சார அளவை குறைக்க உள்ளோம். தேவை குறைந்ததால் 300 யூனிட் வாங்க முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. 35 ரூபாய்க்கு வாங்க உள்ளோம்.
ஈரான் மீதான தாக்குதல் காரணமாக காஸ் விலை அதிகரித்தது. உற்பத்தி செலவு அதிகமாக உள்ளது.15 நாள் மட்டும் தான் மின்சாரம் வாங்க முடிவு செய்யப்பட்டது. காஸ் வாயிலாக உற்பத்தியாகும் மின்சாரம் யூனிட்டுக்கு 35 ரூபாய்க்கு தான், பெரும்பாலான மாநிலங்கள் வாங்குகின்றன. இந்த வகை மின்சாரம் தான் கிடைக்கிறது. மத்திய அரசு வாயிலாக வாங்குகிறோம்.
தமிழக அரசு மட்டும் தான் டெண்டர் விட்டது. மற்ற மாநிலங்கள் டெண்டர் விடவில்லை. இதை விட குறைவான விலை கிடைக்குமா என அறிய டெண்டர் விட்டோம். மத்திய அரசு வாயிலாக தான் வாங்க உள்ளோம்.ஒரு நாளைக்கு 5 முதல் 7 கோடி ரூபாய் கூடுதலாக செலவாகும்.மத்திய அரசின் என்விஎன், பவர் கிரட் நிறுவனம் வாயிலாக மின்சாரம் வாங்க உள்ளோம். இவ்வாறு நிர்மல் குமார் கூறினார்.