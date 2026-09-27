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மதுரை: ''மின் துறையில் எங்கெங்கு தவறுகள் உள்ளனவோ, அவை கண்டறியப்பட்டு சரி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இன்னும் 3 மாதங்களில் மின்வெட்டு முழுமையாக சரி செய்யப்படும்,'' என, மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறினார்.
மதுரையில் அவர் கூறியதாவது: தி.மு.க., அரசு, 'ஜெம்' வீரமணி வழக்கை கையாண்ட விதம் தவறானது. இவ்விவகாரத்தில் அக்கட்சி அதிகமாக எதிர்வினையாற்றுவது, இவ்வழக்கில் ஏதோ தவறு இருப்பதை காட்டுகிறது. வீரமணியை காப்பாற்ற தி.மு.க.,வினர் நினைக்கின்றனர். வீடியோவில் போதிய ஆதாரம் இல்லை எனக்கூறி, முன்னாள் சட்ட அமைச்சர் ரகுபதி கடந்து சென்றுள்ளார்; இது, சாதாரணமாக கடந்து செல்லும் விஷயமல்ல.
கடந்த 2024ல் வீரமணிக்கு எதிராக அளிக்கப்பட்ட புகார், அப்போதைய போலீஸ் கமிஷனருக்கு சென்றுள்ளது; அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கும் புகார் சென்றிருக்கும். வீரமணியிடம் பலர் பேரம் பேசி பணம் பறித்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இவ்வளவு பிரச்னை இருந்த போது, அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் என்ன செய்தார்; எத்தகைய உத்தரவு பிறப்பித்தார்?
போதிய ஆதாரமில்லை என்று வழக்கை முடித்துள்ளனர். அப்படி எனில் பேரம் முடிந்து விட்டது என அர்த்தமா? ஒன்றரை ஆண்டுகளாக இப்பிரச்னை திரைமறைவில் நடந்துள்ளது. நுாற்றுக்கணக்கான கோடி ரூபாய் பேரம் நடந்துள்ளது. மோசமான இந்த குற்றத்தை செய்தவர்கள், உதவியாக இருந்தவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
மின் துறையில் எங்கெங்கு தவறுகள் உள்ளனவோ, அவை கண்டறியப்பட்டு சரி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இன்னும் மூன்று மாதங்களில் மின்வெட்டு முழுமையாக சரி செய்யப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
தமிழகத்தில் இன்னும் 3 மாதங்களில் மின்வெட்டு முழுமையாக சரி செய்யப்படும்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உறுதி
தமிழகத்தில் இன்னும் 3 மாதங்களில் மின்வெட்டு முழுமையாக சரி செய்யப்படும்: அமைச்சர் நிர்மல் குமார் உறுதி
ADDED : செப் 27, 2026 06:32 AM
ADDED : செப் 27, 2026 06:32 AM
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மதுரை: ''மின் துறையில் எங்கெங்கு தவறுகள் உள்ளனவோ, அவை கண்டறியப்பட்டு சரி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இன்னும் 3 மாதங்களில் மின்வெட்டு முழுமையாக சரி செய்யப்படும்,'' என, மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் கூறினார்.
மதுரையில் அவர் கூறியதாவது: தி.மு.க., அரசு, 'ஜெம்' வீரமணி வழக்கை கையாண்ட விதம் தவறானது. இவ்விவகாரத்தில் அக்கட்சி அதிகமாக எதிர்வினையாற்றுவது, இவ்வழக்கில் ஏதோ தவறு இருப்பதை காட்டுகிறது. வீரமணியை காப்பாற்ற தி.மு.க.,வினர் நினைக்கின்றனர். வீடியோவில் போதிய ஆதாரம் இல்லை எனக்கூறி, முன்னாள் சட்ட அமைச்சர் ரகுபதி கடந்து சென்றுள்ளார்; இது, சாதாரணமாக கடந்து செல்லும் விஷயமல்ல.
கடந்த 2024ல் வீரமணிக்கு எதிராக அளிக்கப்பட்ட புகார், அப்போதைய போலீஸ் கமிஷனருக்கு சென்றுள்ளது; அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கும் புகார் சென்றிருக்கும். வீரமணியிடம் பலர் பேரம் பேசி பணம் பறித்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது. இவ்வளவு பிரச்னை இருந்த போது, அப்போதைய முதல்வர் ஸ்டாலின் என்ன செய்தார்; எத்தகைய உத்தரவு பிறப்பித்தார்?
என்ன செய்தார்
போதிய ஆதாரமில்லை என்று வழக்கை முடித்துள்ளனர். அப்படி எனில் பேரம் முடிந்து விட்டது என அர்த்தமா? ஒன்றரை ஆண்டுகளாக இப்பிரச்னை திரைமறைவில் நடந்துள்ளது. நுாற்றுக்கணக்கான கோடி ரூபாய் பேரம் நடந்துள்ளது. மோசமான இந்த குற்றத்தை செய்தவர்கள், உதவியாக இருந்தவர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
நடவடிக்கை
மின் துறையில் எங்கெங்கு தவறுகள் உள்ளனவோ, அவை கண்டறியப்பட்டு சரி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இன்னும் மூன்று மாதங்களில் மின்வெட்டு முழுமையாக சரி செய்யப்படும். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.
3 மாதங்களில்...!