அமைச்சர் ஆய்வில் திடீர் மின்தடை
அமைச்சர் ஆய்வில் திடீர் மின்தடை
UPDATED : அக் 16, 2026 07:54 AM
ADDED : அக் 16, 2026 01:37 AM
UPDATED : அக் 16, 2026 07:54 AM ADDED : அக் 16, 2026 01:37 AM
துாத்துக்குடி:
அரசு மருத்துவமனையில், அமைச்சர் அருண்ராஜ் ஆய்வு செய்தபோது, சிறிது நேரம் மின்தடை ஏற்பட்டது.
துாத்துக்குடி அரசு மருத்துவமனையில் நடைபெறும் வளர்ச்சி பணிகள், நோயாளிகளுக்கு அளிக்கப்படும் சிகிச்சை குறித்து, மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அமைச்சர் அருண்ராஜ் நேற்று ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
அவருடன் சிறு, குறு, நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சர் மதன்ராஜா, சுகாதாரத்துறை செயலர் தரேஸ் அகமது, மாவட்ட கலெக்டர் விஷு மகாஜன் ஆகியோரும் சென்றனர். தற்காலிகமாக பணிபுரியும் செவிலியர்களுக்கான பணி சான்றிதழை, அமைச்சர் அருண்ராஜ் வழங்கினார்.
அப்போது திடீரென ஏற்பட்ட மின்தடை, 10 நிமிடங்கள் நீடித்ததால், மருத்துவமனையின் சில பகுதிகள் இருளில் மூழ்கின. அதன்பின், ‘ஜெனரேட்டர்’ உதவியுடன் மின்சாரம் வழங்கப்பட்டதால், அமைச்சர்கள் ஆய்வை தொடர்ந்தனர்.