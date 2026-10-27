ரூ.41க்கு மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யும் டெண்டர் ரத்து; அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
ரூ.41க்கு மின்சாரம் கொள்முதல் செய்யும் டெண்டர் ரத்து; அமைச்சர் நிர்மல்குமார்
ADDED : அக் 27, 2026 08:50 PM
ADDED : அக் 27, 2026 08:50 PM
சென்னை: வெளிச்சந்தையில் அதிக விலைக்கு கொள்முதல் செய்யப்படுவதாக இருந்த டெண்டரை ரத்து செய்து தமிழக அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
இதுகுறித்து மின்துறை அமைச்சர் நிர்மல்குமார் வெளியிட்டுள்ள பதிவு;
ஒரு யூனிட் மின்சாரம் 37 ரூபாய் முதல் 41 ரூபாய் வரை கொள்முதல் என்ற டெண்டரை ரத்து செய்ய உத்தரவிட்டுள்ளேன். இன்று டெண்டர்களை திறந்து பார்த்த போது, பலரும் மிக அதிக விலையை கோரி இருந்தனர்.
அடுத்த 3 மாதங்களுக்கு தேவையான மின்சாரம் எங்களிடம் போதிய அளவில் இருக்கிறது. கோடை காலத்திற்கு தேவையான மின்சாரம் முன்கூட்டியே கொள்முதல் செய்யப்பட்டு வருகிறது. எனவே இந்த விலைகள் நியாயமற்றவை.
அடுத்த 20 ஆண்டுகளுக்கான நடுத்தர மற்றும் நீண்ட கால டெண்டர்களை நாங்கள் வெளியிட இருக்கிறோம். எனவே இனி அதிக விலையில் எரிவாயு (மின் உற்பத்திக்கான எரிபொருள்) கொள்முதல் செய்யப்படமாட்டாது. எனவே, இந்த டெண்டரை ரத்து செய்யுமாறு நான் ஏற்கனவே உத்தரவிட்டுள்ளேன்.
இவ்வாறு அமைச்சர் நிர்மல்குமார் பதிவிட்டுள்ளார்.