இளம்பெண்களை குழந்தை திருமணம் செய்த இரு வாலிபர்கள் மீது பாய்ந்தது ‘போக்சோ’
இளம்பெண்களை குழந்தை திருமணம் செய்த இரு வாலிபர்கள் மீது பாய்ந்தது ‘போக்சோ’
UPDATED : நவ 16, 2026 10:27 PM
ADDED : நவ 16, 2026 10:24 PM
ஓசூர்: ஓசூரில், இளம்பெண்களை குழந்தை திருமணம் செய்த, இரு வாலிபர்கள் மீது, ‘போக்சோ’ சட்டம் பாய்ந்தது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் ஒன்னல்வாடியை சேர்ந்தவர் லோகேஷ் கண்ணன், 24. கூலி தொழிலாளியான இவர், 17 வயது இளம்பெண்ணை ஓராண்டாக காதலித்தார். கடந்தாண்டு ஆக., 27ம் தேதி, இரு வீட்டாருக்கும் தெரியாமல், இளம்பெண்ணை குழந்தை திருமணம் செய்தார்.
தற்போது இளம்பெண், ஒரு மாத கர்ப்பிணியாக உள்ளார். இதையறிந்த ஓசூர் மகளிர் போலீசார், இளம்பெண்ணிடம் நேற்று முன்தினம் புகார் பெற்று, லோகேஷ் கண்ணன் மீது, போக்சோ மற்றும் குழந்தை திருமண சட்டத்தில் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.
ஓசூர் அருகே, பேலகொண்டப்பள்ளியைச் சேர்ந்தவர் அருண்குமார், 25. கூலி தொழிலாளியான இவர், 17 வயது இளம்பெண்ணை, 11 மாதமாக காதலித்து, கடந்த ஜன., 20ம் தேதி, பெற்றோருக்கு தெரியாமல், தன் வீட்டில் வைத்து திருமணம் செய்தார்.
அப்பெண் கர்ப்பமடைந்து கடந்த மாதம், 22ம் தேதி ஆண் குழந்தை பெற்றெடுத்தார். அப்பெண் கொடுத்த புகார்படி, அருண்குமார் மீது போக்சோ மற்றும் குழந்தை திருமண சட்டத்தில், ஓசூர் மகளிர் போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர்.