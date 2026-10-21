‘இன்ஸ்டா’ காதலி கர்ப்பம் வாலிபர் மீது ‘போக்சோ’

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தேன்கனிக்கோட்டை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேவர் உளிமங்கலம் அருகே, பள்ளிப்பள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்த விவசாயி தினேஷ், 21. இவர், ‘இன்ஸ்டா’வில் பழகிய, 17 வயது இளம்பெண்ணை ஒன்றரை ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்தார்.
கடந்த மார்ச், 15ம் தேதி, பெண் வீட்டுக்கு சென்றவர், பலாத்காரம் செய்தார். தற்போது இளம்பெண், ஏழு மாத கர்ப்பிணியாக உள்ளார். இதுநாள் வரை மறைத்து வந்த நிலையில், கால்கள் வீக்கமாக இருந்ததால், ஓசூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு, பெற்றோர் நேற்று அழைத்து சென்றனர்.
மருத்துவ பரிசோதனையில், கர்ப்பமாக இருப்பது தெரிந்தது. அதனால் அவரிடம் புகாரை பெற்ற தேன்கனிக்கோட்டை மகளிர் போலீசார், தினேஷ் மீது போக்சோவில் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.
UPDATED : அக் 21, 2026 12:19 AM
ADDED : அக் 21, 2026 12:16 AM
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தேன்கனிக்கோட்டை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், தேவர் உளிமங்கலம் அருகே, பள்ளிப்பள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்த விவசாயி தினேஷ், 21. இவர், ‘இன்ஸ்டா’வில் பழகிய, 17 வயது இளம்பெண்ணை ஒன்றரை ஆண்டுகளாக காதலித்து வந்தார்.
கடந்த மார்ச், 15ம் தேதி, பெண் வீட்டுக்கு சென்றவர், பலாத்காரம் செய்தார். தற்போது இளம்பெண், ஏழு மாத கர்ப்பிணியாக உள்ளார். இதுநாள் வரை மறைத்து வந்த நிலையில், கால்கள் வீக்கமாக இருந்ததால், ஓசூர் அரசு மருத்துவமனைக்கு, பெற்றோர் நேற்று அழைத்து சென்றனர்.
மருத்துவ பரிசோதனையில், கர்ப்பமாக இருப்பது தெரிந்தது. அதனால் அவரிடம் புகாரை பெற்ற தேன்கனிக்கோட்டை மகளிர் போலீசார், தினேஷ் மீது போக்சோவில் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.