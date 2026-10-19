தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/ஆறுகளை சீரமைக்க திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பு

ஆறுகளை சீரமைக்க திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பு

ஆறுகளை சீரமைக்க திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பு

ADDED : அக் 19, 2026 06:53 PM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 19, 2026 06:53 PM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

சென்னை: சென்னையில் ஓடும் கூவம், அடையாறு ஆறுகள் மற்றும் பக்கிங்காம் கால்வாயை சீரமைக்க மற்றும் செலவு, சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் குறித்து விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க, தமிழக அரசு டெண்டர் கோரி உள்ளது.

விருப்பமுள்ள நிறுவனங்கள், நவ.,3ம் தேதிக்குள், www.tntenders.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் என, அரசு அறிவித்துள்ளது.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us