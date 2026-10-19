ஆறுகளை சீரமைக்க திட்ட அறிக்கை தயாரிப்பு

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சென்னை: சென்னையில் ஓடும் கூவம், அடையாறு ஆறுகள் மற்றும் பக்கிங்காம் கால்வாயை சீரமைக்க மற்றும் செலவு, சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் குறித்து விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க, தமிழக அரசு டெண்டர் கோரி உள்ளது.
விருப்பமுள்ள நிறுவனங்கள், நவ.,3ம் தேதிக்குள், www.tntenders.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் என, அரசு அறிவித்துள்ளது.
ADDED : அக் 19, 2026 06:53 PM
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சென்னை: சென்னையில் ஓடும் கூவம், அடையாறு ஆறுகள் மற்றும் பக்கிங்காம் கால்வாயை சீரமைக்க மற்றும் செலவு, சுற்றுச்சூழல் பாதிப்புகள் குறித்து விரிவான திட்ட அறிக்கை தயாரிக்க, தமிழக அரசு டெண்டர் கோரி உள்ளது.
விருப்பமுள்ள நிறுவனங்கள், நவ.,3ம் தேதிக்குள், www.tntenders.gov.in என்ற இணையதளம் வாயிலாக விண்ணப்பிக்கலாம் என, அரசு அறிவித்துள்ளது.