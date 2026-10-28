நேரம் கேட்டு பல நாள் காத்திருந்தும் சந்திக்க மறுக்கிறார் ஜனாதிபதி: தி.மு.க., – எம்.பி.,க்கள் அதிருப்தி
நேரம் கேட்டு பல நாள் காத்திருந்தும் சந்திக்க மறுக்கிறார் ஜனாதிபதி: தி.மு.க., – எம்.பி.,க்கள் அதிருப்தி
ADDED : அக் 28, 2026 07:12 PM
– சிறப்பு நிருபர் –
‘தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் எழுதிய கடிதத்தை நேரில் சந்தித்து அளிக்க, நேரம் கேட்டு பல நாட்கள் காத்திருந்தும், ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்மு அனுமதி அளிக்கவில்லை,’ என தி.மு.க., –எம்.பி.,க்கள் அதிருப்தி தெரிவித்துள்ளனர்.
இது குறித்து நேற்று, டில்லியில், தி.மு.க., –எம்.பி., பாலு கூறியதாவது:
சென்னையில் நடைபெற்ற, தி.மு.க., –எம்.பி.,க்கள் கூட்டத்தில், தலைமை தேர்தல் ஆணையருக்கு எதிராக நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானம் மற்றும் தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் எழுதிய கடிதத்தை நேரில் வழங்க, ஜனாதிபதி திரவுபதி முர்முவிடம், நேரம் கேட்டோம். ஆனால் தரப்படவில்லை.
தி.மு.க., –எம்.பி.,க்களின் 30 பேர் குழுவுக்கு அனுமதி தரவில்லை. நான் மற்றும் ராஜ்யசபா எம்.பி., சிவா ஆகிய இருவருக்கு மட்டுமாவது, ஜனாதிபதியின் செயலரை சந்தித்து, அவற்றை அனுமதி தருவர் என எதிர்பார்த்து, பல நாட்களாக காத்திருந்தும், அதற்கும் கூட அனுமதி தரவில்லை.
அதனால், தி.மு.க., தலைவர் ஸ்டாலின் எழுதியுள்ள கடிதத்தை, இ மெயில் வாயிலாக, ஜனாதிபதிக்கு அனுப்பியுள்ளோம்.
அதில், ‘இரு தேர்தல் ஆணையர்களை மீறி, பாரபட்சமான நடவடிக்கையில் ஈடுபட்ட தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமார் மீது, தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு தீவிர திருத்தத்திற்கு முந்தைய வாக்காளர் பட்டியலை, மீண்டும் நடைமுறைப்படுத்த, தேர்தல் ஆணையத்திற்கு உத்தரவிட வேண்டும்.
‘ஓட்டுச் சீட்டு வாயிலாக, இனி வரும் தேர்தல்களை நடத்துவது உள்ளிட்ட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்’ என, தி.மு.க., சார்பிலான, கோரிக்கைகளாக வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஜனாதிபதிக்கு நேரம் இல்லை என்றால், அவரது உதவியாளர், செயலர் அல்லது பொறுப்பான அதிகாரியிடம் வழங்க விரும்பினோம். பெரிய கட்சியின் எம்.பி.,க்களாகிய எங்களுக்கே அனுமதி தரப்படவில்லை. இது மிகவும் வேதனையளிக்கிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.