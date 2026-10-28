கொசு பெருக்கம் அதிகரிப்பு நிதி ஒதுக்காததால் தடுப்பு பணி பாதிப்பு
கொசு பெருக்கம் அதிகரிப்பு நிதி ஒதுக்காததால் தடுப்பு பணி பாதிப்பு
ADDED : அக் 28, 2026 09:25 PM
சென்னை: மழை, இடைவெளி விட்டுள்ள நிலையில், மீண்டும் கொசு பெருக்கம் அதிகரித்துள்ளது; இதை தடுக்க, அரசு நிதி ஒதுக்காததால், உள்ளாட்சி சிறப்பு அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என, குற்றச்சாட்டு எழுந்துள்ளது.
தமிழகத்தில், வடகிழக்கு பருவமழை காலம் தொடங்கி உள்ளது. தற்போது, மழை இடைவெளி விட்டுள்ள நிலையில், சென்னை, திருவள்ளூர் உட்பட பல மாவட்டங்களில், கொசு பெருக்கம் அதிகரித்துள்ளது.
இதனால், மீண்டும் டெங்கு உள்ளிட்ட காய்ச்சல், பரவும் அபாயம் அதிகரித்து வருகிறது. இதை தடுக்க, உள்ளாட்சி அதிகாரிகள் நடவடிக்கை எடுக்காமல் உள்ளனர்.
இது குறித்து, ஊரக வளர்ச்சித் துறையை சேர்ந்த, துாய்மைப் பணியாளர்கள் கூறியதாவது:
அ.தி.மு.க., – தி.மு.க., ஆட்சிகளில், மழை நேரத்தில் நோய்களை கட்டுப்படுத்த, துப்புரவுப் பணிகள் தீவிரமாக மேற் கொள்ளப்படும்.
இதற்காக முன்கூட்டியே, பிளிச்சிங் பவுடர், பினாயில் உள்ளிட்டவை கொள்முதல் செய்யப்படும்.
வீடுகள், குடியிருப்பு பகுதிகள், பொது இடங்களில், கொசு மருந்து அடிக்கப்படும். நீரில் உருவாகும் ஈடீஸ் கொசுக்களை ஒழிக்க, மருந்து தெளிக்கப்படும்.
ஆனால், தற்போது இப்பணிகளை சிறப்பு அதிகாரிகள் நிறுத்தி வைத்துள்ளனர்.
ஏனெனில், பராமரிப்பு நிதிக்கு அரசு நிதி ஒதுக்கவில்லை. சொந்த காசை செலவிட்டால், அதை அரசிடம் இருந்து திரும்பப் பெற முடியாது. எனவே, முறைப்படி அரசு நிதி ஒதுக்கீட்டிற்காக, அவர்கள் காத்திருக்கின்றனர்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.