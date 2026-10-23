நெடுஞ்சாலையில் விபத்துக்கள் தவிர்க்க 6,612 இடங்களில் தடுப்பு நடவடிக்கை
நெடுஞ்சாலையில் விபத்துக்கள் தவிர்க்க 6,612 இடங்களில் தடுப்பு நடவடிக்கை
UPDATED : அக் 24, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 23, 2026 07:44 PM
சென்னை: கிராமங்களில் இருந்து, திடீரென நெடுஞ்சாலைக்குள் வரும் வாகனங்களை தடுக்கும் வகையில், 6,612 இடங்களில் விபத்து தடுப்பு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு உள்ளது.
இதுகுறித்து, போலீஸ் அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
‘பூஜ்ஜிய உயிரிழப்பு மாவட்ட திட்டம்’ வாயிலாக, நெடுஞ்சாலை ஓரங்களில் உள்ள கிராமங்களில் இருந்து, திடீரென வரும் வாகனங்களை தடுக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம். சென்னை ஐ.ஐ.டி.,யின், சாலை பாதுகாப்புக்கான சிறப்பு மையம் அளித்த தகவல் அடிப்படையில், சென்னை – திருச்சி தேசிய நெடுஞ்சாலை உட்பட, 136 முக்கிய வழித்தடங்களில் ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.
அப்போது, கிராமங்களில் இருந்து நெடுஞ்சாலைக்கு வாகனங்கள் திடீரென பாய வாய்ப்பு இருப்பதாக, 6,612 இடங்கள் அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளன. அந்த இடங்களில், தடுப்புகள் அமைத்து வருகிறோம்.
முதற்கட்டமாக, 369 இடங்களில், கண்காணிப்பு கேமராக்கள் பொருத்தப்பட்டுள்ளன. கிராம இளைஞர்கள் உதவியுடன், அந்த இடங்களில் கண்காணிப்பு பணியும் நடக்கிறது.
அத்துடன் நடப்பு ஆண்டில், நெடுஞ்சாலை ரோந்து வாகனங்கள் வாயிலாக கண்காணித்து, 6,631 சாலை விபத்துகளில் சிக்கிய, 11,466 பேரின் உயிரை காப்பாற்றி உள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.