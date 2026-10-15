அரசியல் கட்சியினர் அரிசியை பதுக்குவதால் விலை அதிகரிப்பு அமைச்சர் தகவல்
அரசியல் கட்சியினர் அரிசியை பதுக்குவதால் விலை அதிகரிப்பு அமைச்சர் தகவல்
UPDATED : அக் 15, 2026 07:09 PM
ADDED : அக் 15, 2026 07:07 PM
UPDATED : அக் 15, 2026 07:09 PM ADDED : அக் 15, 2026 07:07 PM
சென்னை: ‘‘அரிசி விலை அதிகரித்ததற்கான காரணமே, சில கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள், அரிசி ஆலைகள், கடைகள் நடத்தி, அரிசி பதுக்கலில் ஈடுப்படுவதுதான்,’’ என, உணவுத் துறை அமைச்சர் வெங்கடரமணன் தெரிவித்தார்.
தலைமைச் செயலக வளாகத்தில், அவர் அளித்த பேட்டி;
நகரப் பகுதிகளில் அதிகமாக பயன்படுத்தும் சன்னரக அரிசி, கர்நாடகா மற்றும் ஆந்திர பகுதிகளில் இருந்து வருவது குறைவாக உள்ளதால், அதன் விலை அதிகரித்துள்ளது. தமிழகத்தில் உற்பத்தி செய்யும் அரிசி, அமுதம் அங்காடிகளில், கிலோ 60 ரூபாய்க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதேநேரம், கடந்த 13ம் தேதி நடத்த கூட்டத்தில் எடுக்கப்பட்ட முடிவின்படி, ஒரு லட்சம் டன் சன்ன ரக அரிசி வாங்கி, அமுதம் அங்காடிகள் மற்றும் கூட்டுறவு பல்பொருள் அங்காடிகளில், 30 ரூபாய்க்கு நேற்று முதல் விற்கப்படுகிறது.
அரிசி விலை அதிகரித்தற்கான காரணம், சில கட்சிகளை சேர்ந்தவர்கள், அரிசி ஆலைகள் மற்றும் கடைகள் நடத்தி வருகின்றனர். அவர்கள் அரிசியை பதுக்குகின்றனர். இதை தடுக்க நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறோம்.
தமிழக அரசு சார்பில், மூன்று மாதத்துக்கு ஒரு முறை பாமாயில் கொள்முதலுக்கு ‘டெண்டர்’ விடப்படும். ஒரு மாதத்திற்கு இரண்டு கோடி பாமாயில் பாக்கெட்டுகள் வாங்கப்படுகின்றன. தற்போது, 2.94 லட்சம் பாமாயில் பாக்கெட்டுகள் இருப்பு உள்ளன.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.