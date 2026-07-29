பிளாஸ்டிக் கழிவு மறுசுழற்சிக்கு தனியார் நிறுவனங்கள் தேர்வு
பிளாஸ்டிக் கழிவு மறுசுழற்சிக்கு தனியார் நிறுவனங்கள் தேர்வு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 11:07 PM
சென்னை: பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்வதற்கு தேர்வு செய்யப்பட்ட தனியார் நிறுவன விபரங்களை, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தில் ஒரு முறை மட்டும் பயன்படுத்தப்படும் பிளாஸ்டிக் பொருட்களுக்கு தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால், இவ்வகை பொருட்கள் உற்பத்தி தொடர்ந்து நடந்து வருகிறது. இது மட்டுமல்லாது, பல்வேறு வகை பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பயன்பாட்டில் உள்ளன.
இதனால், பிளாஸ்டிக் கழிவுகள் அதிகரித்து வருகின்றன. கடந்த, 2016ல் வெளியிடப்பட்ட திடக்கழிவு மேலாண்மை விதிகள் அடிப்படையில் பெரிய குடியிருப்புகள், அடுக்குமாடி வளாகங்களில் உருவாகும் குப்பை, அங்கேயே மறு சுழற்சி செய்யப்பட வேண்டும்.
ஆனால், குடியிருப்பு, வணிக வளாகங்களில், இதற்கான வசதி ஏற்படுத்துவதில் பிரச்னைகள் உள்ளன. இதை கருத்தில் வைத்து, பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்ய நிறுவனங்களை தேர்வு செய்ய, மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் முடிவு செய்தது.
இதன்படி, 38 மாவட்டங்களுக்கு, 38 நிறுவனங்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, அதன் விபரங்கள், வாரியத்தின், https://tnpcb.gov.in/ என்ற, இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.
நிறுவன பெயர், முகவரி, தொலைபேசி எண் ஆகிய விபரங்கள் உள்ளன. அந்நிறுவனங்களை தொடர்பு கொண்டு பிளாஸ்டிக் கழிவுகளை மறு சுழற்சிக்கு அனுப்பலாம் என, வாரிய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.