கர்நாடகாவில் இருந்து இளம்பட்டுப்புழு கொள்முதல்: பிரச்னைக்கு தீர்வு காணுமா தமிழக அரசு?
கர்நாடகாவில் இருந்து இளம்பட்டுப்புழு கொள்முதல்: பிரச்னைக்கு தீர்வு காணுமா தமிழக அரசு?
UPDATED : அக் 31, 2026 06:39 PM
ADDED : அக் 31, 2026 06:36 PM
உடுமலை: பட்டுக்கூடு உற்பத்தியில் தரமற்ற முட்டை, இளம் புழு காரணமாக பாதித்த விவசாயிகள், அண்டை மாநிலமான கர்நாடகாவில் இருந்து, இளம்புழு கொள்முதல் செய்து, பட்டுக்கூடு உற்பத்தி செய்வதால், 90 சதவீதம் வரை உற்பத்தி கிடைப்பதாக தெரிவித்தனர்.
தமிழகத்தில், 26 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட, விவசாயிகள் பட்டுப்புழு வளர்ப்பு மனைகள் அமைத்து, பட்டுக்கூடு உற்பத்தி செய்கின்றனர். விவசாயிகளுக்கு தேவையான பட்டுப்புழு முட்டைகளை, தமிழக பட்டு வளர்ச்சித்துறை வினியோகம் செய்கிறது.
இதை வாங்கி, இளம் புழு வளர்ப்பு மனைகளில், ஏழு நாட்கள் வளர்த்து, விவசாயிகளுக்கு வழங்கப்படுகிறது. அதன்பின், புழு வளர்ப்பு மனைகளில், 17 நாட்கள் வளர்க்கப்பட்டு, பட்டுக்கூடு உற்பத்தி செய்யப்படுகிறது.
இந்நிலையில், பட்டுவளர்ச்சித்துறை சார்பில், வினியோகிக்கப்படும் முட்டைகள் தரமற்றதாக இருப்பதாகவும், பட்டுக்கூடு உற்பத்தி பெருமளவு குறைந்து, நஷ்டத்தை சந்தித்து வருவதாகவும் விவசாயிகள், இரு ஆண்டுகளாக புகார் தெரிவித்து வந்தனர்.
ஆனால், அரசு கண்டு கொள்ளாத நிலையில், விவசாயிகள் தற்போது, கர்நாடக மாநிலத்திலுள்ள, தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்து, இளம்புழு கொள்முதல் செய்து, பட்டுக்கூடு உற்பத்தி செய்கின்றனர். இதனால், பட்டுக்கூடு உற்பத்தி அதிகரித்து, கூடுதல் வருவாய் கிடைப்பதாக தெரிவித்தனர்.
பட்டுக்கூடு உற்பத்தி விவசாயிகள் நலச்சங்க மாநில தலைவர் செல்வராஜ் கூறியதாவது:
அரசு பட்டுப்புழு முட்டை வித்தகங்களிலிருந்து, தரமற்ற முட்டை வினியோகம் காரணமாக, வளர்ப்பு மனைகளில், புழு இறப்பு, கூடு கட்டாத தன்மை, ‘அன் சைஸ் புழு’ என, பல்வேறு பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன.
தொடர்ந்து நஷ்டத்தை சந்தித்து வந்த நிலையில், தற்போது கர்நாடக மாநிலத்திலுள்ள, தனியார் நிறுவனங்களிடமிருந்து இளம்புழு கொள்முதல் செய்து, பட்டுக்கூடு உற்பத்தி செய்கிறோம்.
கர்நாடக மாநிலத்தில், ஏறத்தாழ, 50 ஆயிரம் புழுக்கள் உள்ள, 100 முட்டை தொகுதி, 6 ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வாங்கினால், 90 சதவீதம் வரை அதாவது, 90 கிலோ பட்டுக்கூடு கிடைக்கிறது. ஆனால், தமிழகத்தில், 100 முட்டைகள் கொண்ட ஒரு தொகுதி, 4,000 ரூபாய்க்கு வாங்கினாலும், 40 கிலோ வரை மட்டுமே உற்பத்தி கிடைக்கிறது.
ஏற்கனவே, பட்டுக்கூடுகளுக்கு உரிய விலை கிடைக்காமல், கர்நாடக மாநிலம், ராம் நகர் அங்காடிக்கு கொண்டு சென்று விற்பனை செய்யும் நிலையில், தற்போது, இளம் பட்டுப்புழுவும், அம்மாநிலத்துக்கு செல்லும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, தமிழக அரசு பட்டுவளர்ச்சித்துறை, முட்டை, இளம்புழு உற்பத்தி மற்றும் பட்டுக்கூடுகளுக்குரிய விலை கிடைக்காதது போன்ற பிரச்னையில் கவனம் செலுத்தி தீர்வு காண வேண்டும்.
இவ்வாறு, அவர் கூறினார்.