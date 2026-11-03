400 டன் வெங்காயத்திற்கான கொள்முதல் ஆணை ரத்து: தமிழக அரசு தகவல்
400 டன் வெங்காயத்திற்கான கொள்முதல் ஆணை ரத்து: தமிழக அரசு தகவல்
UPDATED : நவ 04, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 03, 2026 11:24 PM
சென்னை: ‘ரேஷன் கடைகளில் குறைந்த விலையில் விற்பதற்காக, ‘ஆர்டர்’ கொடுக்கப்பட்ட, 450 டன் வெங்காயம் தரமானதாக இல்லாததால், அதை பெற்றுக் கொள்ளவில்லை’ என, தமிழக அரசு தெரிவித்துள்ளது.
தமிழக ரேஷன் கடைகளில், குறைந்த விலையில் விற்க, ‘நாபெட்’ எனப்படும் இந்திய தேசிய வேளாண் கூட்டுறவு சந்தைப்படுத்துதல் கூட்டமைப்பிடம் இருந்து பெரிய வெங்காயத்தை, தமிழக கூட்டுறவு துறை கொள்முதல் செய்ய, ‘ஆர்டர்’ வழங்கியது.
கடந்த 31ம் தேதி, 450 டன் வெங்காயம், சரக்கு ரயிலில் சென்னை வந்தது. இந்த வெங்காயம் தரமற்றதாக இருந்ததால், நாங்கள் வாங்கவில்லை என, கூட்டுறவுத் துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
ரயில்வே அதிகாரிகள், ‘அவற்றை எடுத்து சென்று விட்டனர்’ எனக் கூற, வெங்காயம் எங்கே சென்றது என்ற கேள்வி எழுந்தது. இது குறித்து, நம் நாளிதழில் நேற்று விரிவாக செய்தி வெளியானது. அதைத் தொடர்ந்து, கூட்டுறவு துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
‘நாபெட்’ நிறுவனத்திடம் இருந்து, கிலோ, 29 ரூபாய்க்கு, 400 டன் வெங்காயம் கொள்முதல் செய்ய, அக்டோபரில், தமிழக கூட்டுறவு விற்பனை இணையம் ஆணை வழங்கியது.
இக்கொள்முதலுக்கான வெங்காயம், ‘ஏ’ தரத்திலும், குறைந்தது, 45 மி.மீ., அளவிலும் இருக்க வேண்டும் என, நிர்ணயிக்கப்பட்டு இருந்தது. கூட்டுறவு துறை அதிகாரிகள், மஹாராஷ்டிராவில் மேற்கொண்ட ஆய்வின் போது, ‘ஏ’ தர வெங்காயத்துடன், அழுகிய மற்றும் நிராகரிப்பு தர வெங்காயம் கலந்திருந்தது கண்டறியப்பட்டது.
மேலும், கொருக்குபேட்டைக்கு வந்த வெங்காயத்தை, அக்., 31ம் தேதி, கூட்டுறவு துறை அதிகாரிகள் அடங்கிய குழு ஆய்வு செய்த போது, மாதிரி மூட்டைகளில், 20 சதவீதம் முதல், 26 சதவீதம் வரை அழுகிய, முளைத்த மற்றும் பூஞ்சை பாதித்த வெங்காயங்கள் கழிவாக இருந்தது தெரியவந்தது.
அத்துடன், 50.20 சதவீத வெங்காயம் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவை விட, குறைவாக இருந்ததும் கண்டறியப்பட்டது.
தமிழக கூட்டுறவு விற்பனை இணையம், 31ம் தேதியே ‘நாபெட்’ நிறுவனத்திற்கு வழங்கப்பட்டிருந்த, 400 டன் வெங்காயம் கொள்முதல் மற்றும் வினியோக ஆணையை ரத்து செய்தது.
கொருக்குபேட்டை முனையத்தில் உள்ளதாக கூறப்படும், தரமற்ற வெங்காயம், ‘நாபெட்’ நிறுவனத்திற்கு சொந்தமானது; அது, கூட்டுறவு துறையின் வெங்காயம் அல்ல.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து, ‘நாபெட்’ நிறுவன மண்டல அதிகாரியிடம் கேட்டபோது, ‘தமிழக அரசு வாங்க விரும்பாத வெங்காயத்தை, நாங்களே திரும்ப எடுத்துக் கொண்டோம். இது தொடர்பான மேலும் விபரங்கள் தெரிவிக்க முடியாது’ என்றார்.
வெங்காயம், லாரிகளில் வெவ்வேறு மாவட்டங்களுக்கு எடுத்து செல்லப்பட்டுள்ளது. ரயிலில் வந்த வெங்காயத்தில், எவ்வளவு வீணானது என்ற தகவலும் வெளியாகவில்லை.
‘குழப்பமோ குழப்பம்’
அ.தி.மு.க., பொதுச்செயலர் பழனிசாமி அறிக்கை:
கடந்த வாரம் 250 டன் வெங்காயம், வட மாநிலங்களில் கொள்முதல் செய்யப்பட்டு, சரக்கு ரயிலில் சென்னை கொண்டு வரப்பட்டுள்ளது.
கொருக்குப்பேட்டையில் உள்ள கிடங்கில், மற்ற மாவட்டங்களுக்கு அனுப்புவதற்காக வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில், வெங்காயம் அழுகி வீணாகி வருவதாக செய்திகள் வந்துள்ளன.
கடந்த மூன்று நாட்களாக 10 லாரிகளும் அழுகிய வெங்காயத்துடன், அங்கேயே நிறுத்தப்பட்டுள்ளன. இதனால் மக்களின் வரிப்பணம் வீணடிக்கப்படுகிறது.
இதுமட்டுமன்றி, நான்காம் கட்டமாக கொள்முதல் செய்யப்பட்ட, 450 டன் வெங்காயம் தரமில்லாமல் இருந்ததால் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை என, தமிழக அரசும், தங்களுக்கு திருப்பி அனுப்பவில்லை என, தேசிய வேளாண் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சி வங்கி தரப்பிலும் கூறப்பட்டதாக செய்திகள் வருகின்றன. அதாவது, தமிழகத்திற்கு வந்த 450 டன் வெங்காயத்தை காணவில்லை.
குழப்பத்தில் உருவாகி, குழப்பத்திலேயே நாட்களை கடத்தும், திக்கு தெரியாத த.வெ.க., ஆட்சியால் பாதிக்கப்படுவது தமிழக மக்கள் தான்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.