த.வெ.க., வெளியிட்ட கொள்முதல் ஆணை போலி: தி.மு.க., புகார்
த.வெ.க., வெளியிட்ட கொள்முதல் ஆணை போலி: தி.மு.க., புகார்
ADDED : நவ 07, 2026 08:07 PM
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் செய்திக்கான பாக்ஸ்
சென்னை: ‘‘சமூக வலைதளத்தில், த.வெ.க., வெளியிட்ட புத்தக கொள்முதல் ஆவணம் போலியானது,’’ என, தி.மு.க., சட்டத்துறை இணை செயலர் பரந்தாமன் நேற்று பேட்டி அளித்தார்.
அவர் அளித்த பேட்டி விபரம்: கோவை ஈ.வெ.ரா., நுாலகத்துக்கு கொள்முதல் செய்யப்பட்ட புத்தகங்கள் தரமற்றவை, தவறான புத்தகங்களாக இருக்கின்றன என்றால், உடனடியாக அதை திரும்ப பெற உத்தரவிட்டிருக்க வேண்டாமா; அந்த புத்தகங்களை கொள்முதல் செய்தது யார்; எப்போது கொள்முதல் செய்யப்பட்டன?
சில தகவல்களை, த.வெ.க., – ஐ.டி., அணி வெளியிடுகிறது. குற்றச்சாட்டுகளுக்கு அரசு தரப்பில் இருந்து பதில் சொல்ல வேண்டும். ஆனால், த.வெ.க.,வின் தகவல் தொழில்நுட்ப அணி பதிலளிக்கிறது. த.வெ.க., வெளியிட்டதும் போலி ஆவணம் தான்.
திரிஷா விஜய் என்ற எழுத்தாளர் எழுதிய புத்தகம் வாங்கப்பட்டுள்ளது. இதை நிச்சயம் தி.மு.க., வாங்கி இருக்காது. இதிலிருந்தே தி.மு.க., செய்திருக்காது என்று தெரிகிறது.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.