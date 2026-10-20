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எஸ்.ஐ., மீது காரை ஏற்ற முயன்ற பேராசிரியர் கைது

எஸ்.ஐ., மீது காரை ஏற்ற முயன்ற பேராசிரியர் கைது

UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM

ADDED : அக் 20, 2026 09:44 PM

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UPDATED : அக் 21, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 20, 2026 09:44 PM

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நாகர்கோவில்: கன்னியாகுமரி மாவட்டம், நாகர்கோவில் போக்குவரத்து இன்ஸ்பெக்டர் அசோக், 38, வடசேரி பகுதியில், வாகன தணிக்கையில், நேற்று முன்தினம் மாலை ஈடுபட்டார். அவ்வழியே வந்த காரை சோதனை செய்தபோது, அதை ஓட்டி வந்த தனியார் கல்லுாரி பேராசிரியர் சாமுவேல், 35 , மதுபோதையில் இருந்தது தெரிந்தது. அவருக்கு போலீசார் அபராதம் விதித்தனர்.

அப்போது, ‘அவசரமாக செல்ல வேண்டும்’ எனக்கூறி, தகராறில் ஈடுபட்ட சாமுவேல், காரை வேகமாக ஓட்டிச்சென்றார். பைக்கில் அசோக், பின்தொடர்ந்து சென்று, வெட்டூர்ணிமடம் அருகே, ‘ஓவர்டேக்’ செய்தபோது, அவர் மீது, சாமுவேல் காரை ஏற்ற முயன்றார். இதில், பைக்கில் இருந்து குதித்ததால், அசோக் உயிர் தப்பினார்.

வடசேரி போலீசார், சாமுவேலை கைது செய்தனர்.

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