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செய்யாறு: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு திருவத்திபுரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட, 15வது வார்டு அருந்ததிபாளையத்தில், 50க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். இந்நிலையில், அப்பகுதியில், அரசுக்கு சொந்தமான, 10 சென்ட் இடம் உள்ளது. அந்த இடத்தில் அங்கன்வாடி மையம் அமைக்க கோரி அப்பகுதி மக்கள் நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், காலி இடத்தை அதே பகுதியை சேர்ந்த செல்வம் என்பவர், ஆக்கிரமித்துள்ளார். இதை கண்டித்து அப்பகுதி மக்கள் நேற்று திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். செய்யாறு போலீசார் சமரசம் செய்து மறியலை கைவிட செய்தனர்.
UPDATED : நவ 20, 2026 11:05 PM
ADDED : நவ 20, 2026 10:58 PM
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செய்யாறு: திருவண்ணாமலை மாவட்டம், செய்யாறு திருவத்திபுரம் நகராட்சிக்குட்பட்ட, 15வது வார்டு அருந்ததிபாளையத்தில், 50க்கும் மேற்பட்ட குடும்பத்தினர் வசிக்கின்றனர். இந்நிலையில், அப்பகுதியில், அரசுக்கு சொந்தமான, 10 சென்ட் இடம் உள்ளது. அந்த இடத்தில் அங்கன்வாடி மையம் அமைக்க கோரி அப்பகுதி மக்கள் நீண்ட நாட்களாக கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.
இந்நிலையில், காலி இடத்தை அதே பகுதியை சேர்ந்த செல்வம் என்பவர், ஆக்கிரமித்துள்ளார். இதை கண்டித்து அப்பகுதி மக்கள் நேற்று திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். செய்யாறு போலீசார் சமரசம் செய்து மறியலை கைவிட செய்தனர்.