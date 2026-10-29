கல்குவாரியை மூட வலியுறுத்தி தாசில்தார் அலுவலகத்தில் போராட்டம்
கல்குவாரியை மூட வலியுறுத்தி தாசில்தார் அலுவலகத்தில் போராட்டம்
UPDATED : அக் 29, 2026 12:29 AM
ADDED : அக் 29, 2026 12:26 AM
திருச்சி: திருச்சி அருகே கல்குவாரியை மூட வலியுறுத்தி, ஆடு, மாடுகளுடன் தாசில்தார் அலுவலகத்தில் குடியேறும் போராட்டத்தில், கிராம மக்கள் ஈடுபட்டனர்.
திருச்சி மாவட்டம், மருங்காபுரி அருகே உள்ள பெரிய மலை அடிவாரத்தில், தனியார் கல்குவாரி இயங்கி வருகிறது. இந்த கல்குவாரியால், நிலத்தடி நீர்மட்டம் குறைந்து, விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வேளாண்மை செய்யும் பயிர்களும் விளைச்சல் தருவதில்லை. கல்குவாரியில் பயன்படுத்தப்படும் வெடிபொருட்களால், அருகில் உள்ள குடியிருப்புகள், வழிபாட்டுத் தலங்கள், பள்ளி கட்டடங்கள் பாதிக்கப்படுகின்றன. இதனால் குவாரியை மூட வலியுறுத்தி, அப்பகுதி மக்கள் பல போராட்டங்கள் நடத்தியும் நடவடிக்கை இல்லை.
இந்நிலையில், கல்குவாரியை நிரந்தரமாக மூட வலியுறுத்தி, நேற்று அப்பகுதி கிராம மக்கள் மற்றும் தமிழர் தேசம் கட்சியினர், கல்லுப்பட்டியில் உள்ள மருங்காபுரி தாசில்தார் அலுவலகத்தில் குடியேறும் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதற்காக நேற்று காலை ஆடு, மாடுகள், கோழிகள் மற்றும் சமையல் பாத்திரங்களுடன் ஊர்வலமாக வந்த மக்களை, தாசில்தார் அலுவலக வாசலை பூட்டி போலீசார் தடுத்தனர். இதையடுத்து வாசலிலேயே அடுப்பு, விறகு, குடங்கள், சட்டி, பானைகளை வைத்து போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு, கல்குவாரியின் உரிமத்தை ரத்து செய்யக்கோரி கோஷங்கள் எழுப்பினர்.
போலீசார் மற்றும் தாசில்தார் அலுவலக அதிகாரிகள் பேச்சு நடத்தி, உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக உறுதி அளித்தனர். இதையடுத்து போராட்டத்தை கைவிட்டு, கிராம மக்கள் கலைந்து சென்றனர்.