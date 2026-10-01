பெண் தற்கொலை வழக்கில் நியாயம் கோரி போராட்டம்

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புதுக்கோட்டை:
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடி அருகே தெற்கு ராயப்பட்டியை சேர்ந்தவர் கவிதா, 34. கடந்த ஜூலை மாதம் தற்கொலை செய்து கொண்டார். சம்பட்டிவிடுதி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக அவரது கணவர் கார்த்திக், 36, என்பவரை கைது செய்தனர்.
இதில், கொலை வழக்கு பதிவு செய்யாமல் கொலை குற்றவாளிகளை காப்பாற்றும் விதமாக எதிரிகளுக்கு துணைபோகும் போலீசாரை கண்டித்து ஆலங்குடி டி.எஸ்.பி., அலுவலகம் முன்பு மக்கள் தேசம் கட்சியினர் நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதுதொடர்பாக, உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக டி.எஸ்.பி., மனோகரன் உறுதியளித்ததையடுத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.
UPDATED : அக் 02, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 01, 2026 09:27 PM
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புதுக்கோட்டை:
புதுக்கோட்டை மாவட்டம், ஆலங்குடி அருகே தெற்கு ராயப்பட்டியை சேர்ந்தவர் கவிதா, 34. கடந்த ஜூலை மாதம் தற்கொலை செய்து கொண்டார். சம்பட்டிவிடுதி போலீசார் வழக்குப்பதிந்து தற்கொலைக்கு தூண்டியதாக அவரது கணவர் கார்த்திக், 36, என்பவரை கைது செய்தனர்.
இதில், கொலை வழக்கு பதிவு செய்யாமல் கொலை குற்றவாளிகளை காப்பாற்றும் விதமாக எதிரிகளுக்கு துணைபோகும் போலீசாரை கண்டித்து ஆலங்குடி டி.எஸ்.பி., அலுவலகம் முன்பு மக்கள் தேசம் கட்சியினர் நேற்று போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
இதுதொடர்பாக, உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக டி.எஸ்.பி., மனோகரன் உறுதியளித்ததையடுத்து, போராட்டத்தில் ஈடுபட்டவர்கள் கலைந்து சென்றனர்.