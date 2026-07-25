தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ நேர்மையான பணியிட மாறுதல் கோரி ஆக. 11ல் ஆர்ப்பாட்டம்; பட்டய பொறியாளர் சங்கத்தினர் முடிவு

﻿ நேர்மையான பணியிட மாறுதல் கோரி ஆக. 11ல் ஆர்ப்பாட்டம்; பட்டய பொறியாளர் சங்கத்தினர் முடிவு

﻿ நேர்மையான பணியிட மாறுதல் கோரி ஆக. 11ல் ஆர்ப்பாட்டம்; பட்டய பொறியாளர் சங்கத்தினர் முடிவு

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:25 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 25, 2026 01:25 AM

Follow on Google
Latest Tamil News
அ நிறம் | அளவு

விருதுநகர்: ''நெடுஞ்சாலைத்துறையில் வெளிப்படையான பொறியாளர் பணியிட மாறுதல், பதவி உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி பட்டய பொறியாளர் சங்கம் சார்பில் சென்னை முதன்மை இயக்குனர் அலுவலகம் முன் ஆக., 11 ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்படும்,'' என, விருதுநகரில் சங்க மாநில பொதுச் செயலர் மாரிமுத்து தெரிவித்தார்.

அவர் மேலும் கூறியதாவது: வெளிப்படையான பொறியாளர் பணியிட மாறுதல், பதவி உயர்வு உள்ளிட்ட கோரிக்கைகள் நீண்ட காலமாக நிறைவேற்றப்படாமல் இருக்கிறது.

இதுகுறித்து 2026 மார்ச்சில் நெடுஞ்சாலைத்துறை உயர்மட்ட அலுவலர்களை சங்க நிர்வாகிகள் சந்தித்த போது சட்டசபை தேர்தல் முடிந்ததும் உடனடியாக கோரிக்கைகள் நிறைவேற்றப்படும் என தெரிவித்தனர்.

ஆனால் சட்டசபை தேர்தல் முடிந்து புதிய அரசு பொறுப்பு ஏற்று 2 மாதங்களுக்கு மேல் ஆகியும் இதுவரை உதவி கோட்ட பொறியாளர், உதவி பொறியாளர், இளநிலை பொறியாளர் பணியிட மாறுதல் நேர்மையாக நடக்கவில்லை. தலைமை பொறியாளர், கண்காணிப்பு பொறியாளர், கோட்ட பொறியாளர், உதவி கோட்ட பொறியாளர்களுக்கு பதவி உயர்வும் வழங்கப்படவில்லை.

முதுநிலை வரை தொழில் அலுவலர், இளநிலை வரை தொழில் அலுவலர்களுக்கு அடுத்த கட்ட பதவி உயர்வு வழங்கப்படவில்லை. சாலை ஆய்வாளர் நிலை 1 பணியாளர்ளுக்கு இளநிலை பொறியாளர் பதவி உயர்வு வழங்கப்படவில்லை.

டிப்ளமோ கல்வி தகுதி உள்ள சாலை ஆய்வாளர்கள், சாலை பணியாளர்களுக்கு இளநிலை வரை தொழில் அலுவலர் பதவி உயர்வு வழங்கப்படவில்லை.

எனவே இக்கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஆக., 11 தமிழ்நாடு நெடுஞ்சாலைத்துறை பட்டய பொறியாளர் சங்கம் சார்பில் சென்னை நெடுஞ்சாலை துறை முதன்மை இயக்குனர் அலுவலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்த முடிவு செய்யப்பட்டுள்ளது என்றார்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us