நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மகத்தான பங்களிப்பை வழங்கும் தமிழக மக்கள்: பிரதமர் பெருமிதம்
நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு மகத்தான பங்களிப்பை வழங்கும் தமிழக மக்கள்: பிரதமர் பெருமிதம்
ADDED : நவ 01, 2026 08:21 PM
சென்னை: ‘நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு, தமிழக மக்கள் மகத்தான பங்களிப்பை வழங்குகின்றனர்’ என, பிரதமர் மோடி பெருமிதம் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு தினத்தையொட்டி, பிரதமர் மோடி, கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேகர், முதல்வர் விஜய் ஆகியோர் இன்று (நவ.,1) வெளியிட்ட வாழ்த்து செய்தி:
பிரதமர் நரேந்திரமோடி: தொழில் முனைவோடு, கடின உழைப்பும் மிக்கவர்களாய் விளங்கும் தமிழக மக்கள், இந்தியாவின் வளர்ச்சிக்கு மகத்தான பங்களிப்பை வழங்கி உள்ளனர்.
உற்பத்தி துறை முதல் வாகனங்கள் மற்றும் ஜவுளித்துறை, மின்னணுவியல், விண்வெளி தொழில்நுட்பம், மருத்துவம் மற்றும் வளர்ந்துவரும் தொழில்துறைகள் வரை, தமிழகம் தனித்துவமிக்க கண்டு பிடிப்பு, திறன் மற்றும் தொழில்துறை சிறப்புகளை, தன்னகத்தே கொண்டு சிறந்து விளங்குகிறது.
தமிழ் கலாசாரம், நம் நாட்டின் நாகரிக பயணத்தை, பல வழிகளில் செழுமையாக்கி உள்ளது.
கவர்னர் ராஜேந்திர அர்லேகர்: தமிழகம் ஒவ்வொரு துறையிலும், வளர்ச்சி அடைந்து வருகிறது. நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு அனைத்து துறைகளிலும், தமிழகத்தின் பங்களிப்பு மகத்தானதாக இருந்துள்ளது.
இந்திய பாரம்பரியத்தில், தமிழ் கலாசாரத்திற்கென தனித்துவமான இடம் உண்டு. பிரதமர் மோடியின், ‘வளர்ச்சி அடைந்த பாரதம்’ எனும் பார்வைக்கு, தமிழகம் உறுதுணையாக உள்ளது.
தமிழக மக்கள் எங்கெல்லாம் இருக்கின்றனரோ, அங்கெல்லாம் மாநில பொருளாதாரத்திற்கும், தேசியப் பொருளாதாரத்திற்கும், மிகப்பெரிய பங்களிப்பை வழங்குகின்றனர்.
முதல்வர் விஜய்; தாய்மொழியாம் தமிழை காக்கவும், தமிழர் வாழும் பகுதிகளை, தமிழகத்துடன் இணைக்கவும் போராடிய, தியாகிகளின் வரலாறு, தமிழினத்தின் உரிமை உணர்வுக்கும், ஒற்றுமைக்கும், என்றென்றும் வழிகாட்டியாகத் திகழும்.
வரலாற்று சிறப்புமிக்க இந்நாளில், அன்னைத் தமிழுக்கு நாளும் புகழ் சேர்த்து, தமிழர்களின் கலை, பண்பாடு மற்றும் பாரம்பரியத்தை பேணிக்காத்து, நமது மாநிலத்தின் பெருமைகளை தொடர்ந்து நிலை நிறுத்திட உறுதியேற்போம்.
இவ்வாறு, அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.