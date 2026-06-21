சென்னிமலையில் நாளை மக்கள் குறைதீர் முகாம்

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சென்னிமலை: காங்கேயம் சட்டசபை தொகுதிக்கு உட்பட்ட, சென்னிமலை ஒன்றியம் மற்றும் பேரூராட்சி பகுதி மக்களின் குறைகளை கேட்ட-றிந்து, உடனடி தீர்வு காண காங்கேயம் எம்.எல்.ஏ., நடராஜ் தலைமையில் சிறப்பு குறைதீர் முகாம் நாளை (௩௧) நடக்கிறது.
காலை 11:00 மணி முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை சென்னி-மலை பொதுப்பணித்துறை அலுவலக வளாகத்தில். (சென்டெக்ஸ் அருகில்) ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. எனவே, சென்னிமலை பகுதி மக்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
ADDED : ஜூலை 30, 2026 01:18 AM
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சென்னிமலை: காங்கேயம் சட்டசபை தொகுதிக்கு உட்பட்ட, சென்னிமலை ஒன்றியம் மற்றும் பேரூராட்சி பகுதி மக்களின் குறைகளை கேட்ட-றிந்து, உடனடி தீர்வு காண காங்கேயம் எம்.எல்.ஏ., நடராஜ் தலைமையில் சிறப்பு குறைதீர் முகாம் நாளை (௩௧) நடக்கிறது.
காலை 11:00 மணி முதல் மதியம் 1:00 மணி வரை சென்னி-மலை பொதுப்பணித்துறை அலுவலக வளாகத்தில். (சென்டெக்ஸ் அருகில்) ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு உள்ளது. எனவே, சென்னிமலை பகுதி மக்கள் இந்த வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.