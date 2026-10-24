குழந்தை இறப்புக்கு காரணம் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை விளக்கம்
குழந்தை இறப்புக்கு காரணம் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை விளக்கம்
UPDATED : அக் 24, 2026 01:02 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:58 AM
சென்னை: ‘ராமநாதபுரத்தில் உயிரிழந்த குழந்தையின் இறப்புக்கு, நோயின் தாக்கம் தான் காரணம்’ என, மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை விளக்கம் அளித்துள்ளது.
இது குறித்து, மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை வெளியிட்ட அறிக்கை:
ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லுாரி மருத்துவமனையில், பச்சிளம் குழந்தை, மருத்துவக் கருவிகள் இல்லாத காரணத்தால், உயிரிழந்ததாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது. முதல்கட்ட விசாரணையில், குழந்தைக்கு கடுமையான மஞ்சள் காமாலை, ரத்தசோகை மற்றும் அதனைத் தொடர்ந்து அதிர்ச்சி நிலை ஏற்பட்டது தெரியவந்தது.
குழந்தையின் நோய்நிலை கண்டறியப்பட்டு, ஒளி சிகிச்சை, ரத்தம் மற்றும் ரத்தக் கூறுகள் செலுத்துதல், செயற்கை சுவாச உதவி மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தை சீராக்கும் மருந்துகள் என, தீவிர சிகிச்சைகள் அளிக்கப்பட்டுள்ளன. மருத்துவக் குழுவின் தீவிர முயற்சிகளையும் மீறி, குழந்தையை காப்பாற்ற இயலவில்லை. குழந்தையின் சிகிச்சைக்கு தேவையான, அத்தியாவசியப் பரிசோதனை வசதிகள், மருத்துவ உபகரணங்கள், மருந்துகள் மற்றும் மருத்துவ பயன்பாட்டுப் பொருட்கள் அனைத்தும், மருத்துவமனையில் இருந்தன.
எனவே, அத்தியாவசிய மருத்துவக் கருவிகள் இல்லாத காரணத்தால்தான், குழந்தை உயிரிழந்ததாக கூறப்படும் கருத்தில் உண்மையில்லை. இச்சம்பவம் குறித்து, விரிவான மருத்துவ ஆய்வு நடந்து வருகிறது. மாதந்தோறும் 10,000 பச்சிளம் குழந்தைகள் என, ஆண்டுக்கு, 1.3 லட்சம் பச்சிளம் குழந்தைகள், நோய்வாய்பட்ட பிரிவில் சிகிச்சை பெறுகின்றனர். இதில், உயிரிழப்பை தடுக்க, இப்பிரிவு தொடர்ந்து மேம்படுத்தப்பட்டு வருகிறது.
இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.