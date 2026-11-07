முதல்வர், அமைச்சர்கள் குறித்த கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்காமல் கிடப்பில் போடும் பொதுத்துறை
முதல்வர், அமைச்சர்கள் குறித்த கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்காமல் கிடப்பில் போடும் பொதுத்துறை
ADDED : நவ 07, 2026 05:50 AM
ADDED : நவ 07, 2026 05:50 AM
சென்னை: முதல்வர், அமைச்சர்கள் குறித்த தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழான கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்காமல், பொதுத் துறை கிடப்பில் போடுவதாக புகார் எழுந்துள்ளது.
தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தை நாடு முழுதும், மத்திய அரசு அமல்படுத்தி வருகிறது. அரசு மற்றும் பொதுத் துறைகளிடம் இருந்து தகவல்களை பெற, 10 ரூபாய் கட்டணமாக வசூல் செய்யப்படுகிறது.
கட்டணம் செலுத்தி கேள்வி அனுப்பிய, 30 நாட்களுக்குள், தொடர்புடைய துறையின் பொதுத் தகவல் அலுவலர், உரிய பதில் அளிக்க வேண்டும். மறுக்கும்பட்சத்தில், பொது தகவல் அலுவலருக்கு, 25 ஆயிரம் ரூபாய் வரை அபராதம் விதிக்கும் வகையில், இச்சட்டத்தில் வழிவகை செய்யப்பட்டு உள்ளது.
த.வெ.க., அரசு பொறுப் பெற்றதும், 'வெளிப்படை தன்மையுடன் செயல்படுவோம்' என, முதல்வர் விஜய் உறுதியளித்தார். ஆனால், திட்ட நிதி ஒதுக்கீடு, அதிகாரிகள் மாற்றம், புதிய அறிவிப்புகள் எதிலும் வெளிப்படைத்தன்மை இல்லை.
இந்நிலையில், ஆர்.டி.ஐ., எனப்படும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டத்தின் கீழ் கேட்கப்படும் கேள்விகளுக்கு கூட, அரசிடம் இருந்து உரிய பதில் கிடைப்பதில்லை. இதற்கு பொதுத்துறை, மனிதவள மேலாண்மை துறையே காரணம் என கூறப்படுகிறது.
இதுகுறித்து, தலைமை செயலக வட்டாரத்தில் கூறப்படுவதாவது: பல்வேறு மாவட்டங்களுக்கு முதல்வர் விஜய் சுற்றுப்பயணம் செய்து வருகிறார். அவர் செல்லும் வழிகளில், இரும்பு தடுப்புகளால் நடைபாதைகள் மறைக்கப்படுகின்றன; வாகன போக்குவரத்தும் நிறுத்தப்படுகிறது. இந்த பாதுகாப்புப் பணிக்கு கோடிக்கணக்கான ரூபாய் செலவிடப்படுகிறது.
கடந்த செப்டம்பர் மாதம் மேட்டூர் அணையை திறக்க, முதல்வர் சென்ற நிகழ்ச்சிக்கு ஐந்து கோடி ரூபாய் செலவிடப்பட்டதாக தகவல் பரவியது. தொழில் முதலீடுகளை ஈர்ப்பதற்காக, முதல்வர் விஜய், அவரது ஆலோசகர்கள், உதவியாளர்கள் உள்ளிட்டோர், லண்டன் சென்றனர். மாவட்டங்களுக்கு, தனி விமானம் வாயிலாக முதல்வர் பயணித்து வருகிறார். இதற்கெல்லாம் அரசு வாயிலாக எவ்வளவு தொகை செலவு செய்யப்படுகிறது என்பதை அறிய, பலரும் ஆர்வமாக உள்ளனர். ஆனால், வெளிப்படையாக செலவு விபரங்களை, அரசு அறிவிக்கவில்லை.
இதனால், பலரும் தகவல் அறியும் உரிமை சட்டம் வாயிலாக கேள்விகளை அனுப்பி வருகின்றனர். அமைச்சர்கள், உயர் அதிகாரிகளின் வெளிநாடு பயணம் தொடர்பான செலவு விபரங்களும் கேட்கப்படுகின்றன. இதற்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய பொதுத் துறை மவுனம் காத்து வருகிறது. முதல்வர் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு மட்டும், 'பாதுகாப்பு கருதி பதில் தர இயலாது' என்ற பதில் அனுப்பப்பட்டு வருகிறது. மற்ற கேள்விகளுக்கு பதில் அளிக்காமல், தகவல் அறியும் உரிமை சட்ட மனுக்கள் கிடப்பில் போடப்பட்டு வருகின்றன.
அரசு ஊழியர்கள் தொடர்பான கேள்விகளுக்கு, மனிதவள மேலாண்மை துறையும் உரிய பதில் அளிப்பதில்லை. முக்கியமான இடத்தில் இருந்து பதில் சொல்லக் கூடாது என்ற உத்தரவு வந்துள்ளதால், பொதுத்துறை அதிகாரிகள் அலட்சியமாக இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. இவ்வாறு அந்த வட்டாரத்தில் கூறப்படுகிறது.