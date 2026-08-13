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சீர்காழியில் மணல் குவாரிகளை தடை செய்யக்கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

சீர்காழியில் மணல் குவாரிகளை தடை செய்யக்கோரி பொதுமக்கள் சாலை மறியல்

ADDED : ஆக 13, 2026 11:51 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 11:51 AM

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மயிலாடுதுறை: சீர்காழி அருகே மணல் குவாரிகளை தடை செய்ய வலியுறுத்தி கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி தாலுக்கா திருமுல்லைவாசல் ஊராட்சிக்கு உட்பட்ட 10க்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் மணல் குவாரி செயல்பட்டு வருகிறது. இதனால் நிலத்தடி நீர் பாதிக்கப்பட்டு உப்பு நீராக மாறிவதால், அதை பயன்படுத்த முடியாத நிலை ஏற்பட்டு உள்ளது.

மணல் குவாரிகளை தடை செய்ய வலியுறுத்தி வருவாய் மற்றும் போலீஸ் துறைக்கு பொதுமக்கள் மனு அளித்தும் எந்தவித நடவடிக்கையும் எடுக்கப்படவில்லை. இதையடுத்து, திருமுல்லைவாசல் சீர்காழி சாலையில் மணல் குவாரிகளை தடை செய்ய வலியுறுத்தி பொதுமக்கள் சாலை மறியல் ஈடுபட்டனர்.

500க்கும் மேற்பட்டோர் மறியலில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் தகவல் அறிந்து வந்த சீர்காழி தாசில்தார் ராஜரத்தினம் டிஎஸ்பி சரவணன் மற்றும் போலீசார் பேச்சு நடத்தினர். பேச்சுவார்த்தை தோல்வி அடைந்தது. தொடர்ந்து மக்கள் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

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