UPDATED : நவ 21, 2026 08:09 PM
ADDED : நவ 21, 2026 08:05 PM
கரூர்: தமிழகத்தில், கடந்த ஆகஸ்ட் முதல் பரவலாக மழை பெய்தது. இதனால், மானாவாரி நிலங்களில் அதிகளவில் காய்களை விவசாயிகள் பயிரிட்டனர். குறிப்பாக, சமையலில் அன்றாடம் பயன்படுத்தப்படும் சுரைக்காய், புடலை, சிவப்பு பூசணி மற்றும் வெள்ளை பூசணி அதிகளவில் சாகுபடி செய்யப்பட்டது.
புயல் மற்றும் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக, கடந்த அக்டோபரில் அதிகளவில் மழை பெய்ததால், பூசணி, புடலை மற்றும் சுரைக்காய் விளைச்சல் அதிகரித்தது.
பொங்கல் பண்டிகைக்காக சாகுபடி செய்யப்பட்ட வெள்ளை பூசணி மற்றும் சிவப்பு பூசணி எதிர்பார்த்ததை விட, அதிகளவில் உற்பத்தியானது. இதனால், கரூர் உழவர் சந்தை, காமராஜ் தினசரி மார்க்கெட்டுக்கு நாள்தோறும் டன் கணக்கில் பூசணி விற்பனைக்கு வருகிறது.
வியாபாரிகள் கூறுகையில், ‘பொங்கல் பண்டிகைக்காக வெள்ளை, சிவப்பு பூசணியை பொதுமக்கள் அதிகளவில் வாங்கி செல்வர். மழை மற்றும் சீசன் காரணமாக விவசாயிகள், பூசணியை பயிரிட்டனர். கடந்த செப்டம்பர், அக்டோபர் மாதங்களில், ஒரு கிலோ வெள்ளை பூசணி, 40 ரூபாய் வரை விற்றது.
தற்போது, 25 ரூபாய்க்கு விற்கிறது. இதனால், நஷ்டம் ஏற்படுவதாக விவசாயிகள் புலம்புகின்றனர்’ என்றனர்.