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ஆம்பூர்: திருப்பத்துார் மாவட்டம், மாதனுார் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட, வடசேரி கிராம பஞ்சாயத்தில், கலெக்டர் நல்லசிவன் நேற்று (நவ.,19) ஆய்வு செய்தார். அப்போது, பஞ்., செயலர் சிவகுமார் பணியில் இல்லாதது தெரியவந்தது.
மேலும், காலை உணவு திட்ட வினியோகம், துாய்மை பணிகளை கண்காணிப்பது உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்பார்வை செய்ய பஞ்., செயலர் வருவதே இல்லை என, அப்பகுதியினர் புகார் தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து, சிவக்குமாரை சஸ்பெண்ட் செய்து கலெக்டர் உத்தரவிட்டார். இது குறித்து விளக்கம் அளிக்க, சிவக்குமாருக்கு நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டது.
ADDED : நவ 20, 2026 10:46 PM
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ஆம்பூர்: திருப்பத்துார் மாவட்டம், மாதனுார் ஊராட்சி ஒன்றியத்திற்குட்பட்ட, வடசேரி கிராம பஞ்சாயத்தில், கலெக்டர் நல்லசிவன் நேற்று (நவ.,19) ஆய்வு செய்தார். அப்போது, பஞ்., செயலர் சிவகுமார் பணியில் இல்லாதது தெரியவந்தது.
மேலும், காலை உணவு திட்ட வினியோகம், துாய்மை பணிகளை கண்காணிப்பது உள்ளிட்ட பணிகளை மேற்பார்வை செய்ய பஞ்., செயலர் வருவதே இல்லை என, அப்பகுதியினர் புகார் தெரிவித்தனர்.
தொடர்ந்து, சிவக்குமாரை சஸ்பெண்ட் செய்து கலெக்டர் உத்தரவிட்டார். இது குறித்து விளக்கம் அளிக்க, சிவக்குமாருக்கு நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டது.