தலைமை தேர்தல் கமிஷனரை பதவி விலகுமாறு கூறுவதற்கு ராகுலுக்கு உரிமை இல்லை; மத்திய அமைச்சர் பதிலடி
தலைமை தேர்தல் கமிஷனரை பதவி விலகுமாறு கூறுவதற்கு ராகுலுக்கு உரிமை இல்லை; மத்திய அமைச்சர் பதிலடி
ADDED : அக் 31, 2026 07:41 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:41 PM
மதுரையில் மத்திய சமூகநீதி மற்றும் அதிகாரமளித்தல் துறை இணை அமைச்சர் ராம்தாஸ் அத்வாலே நிருபர்களுக்கு அளித்த பேட்டி:
நாட்டில் இட ஒதுக்கீடு, 50 சதவீதத்திற்கு மேல் இருக்கக்கூடாது என, உச்ச நீதிமன்றம் அறிவித்திருந்தாலும், தமிழகத்தில், 69 சதவீதம் தொடர்கிறது. எனினும், பிரதமர் மோடி அரசு பொருளாதார ரீதியில் பின்தங்கிய பிரிவினருக்காக, 10 சதவீதம் இட ஒதுக்கீடு வழங்கும் முடிவை எடுத்தது
தமிழகத்தில் நடைபெறும் பட்டியலினத்தவர்கள் மீதான தாக்குதல்களை முதல்வர் விஜய் தடுக்க வேண்டும். எஸ்.ஐ.ஆர்., மூலம், 2.8 கோடிக்கும் அதிகமான இறந்தவர்களின் பெயர்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன. 6.2 கோடி வாக்காளர்கள் கல்வி, பணி காரணமாக மற்ற மாநிலங்களுக்கு இடம் மாறியதால் நீக்கப்பட்டனர்.
அம்பேத்கர் தேர்தலில் நின்ற போது, அவரை காங்., தேற்கடித்தது. இன்று அதன் தலைவர் ராகுல், அரசியலமைப்பு புத்தகத்தை துாக்கி பிடிக்கிறார். தலைமை தேர்தல் கமிஷனர் ஞானேஷ் குமாரை பதவி விலகுமாறு கூறுவதற்கு ராகுலுக்கு உரிமை இல்லை. ஞானேஷ் குமார் பதவி விலக மாட்டார். இவ்வாறு அவர் கூறினார்.