மதுக்கரை நகராட்சியில் ரெய்டு ரூ.79 ஆயிரம் ரொக்கம் சிக்கியது
மதுக்கரை நகராட்சியில் ரெய்டு ரூ.79 ஆயிரம் ரொக்கம் சிக்கியது
UPDATED : அக் 24, 2026 04:03 AM
ADDED : அக் 24, 2026 12:58 AM
கோவை: கோவை, மதுக்கரை நகராட்சி அலுவலகத்தில் லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் நடத்திய சோதனையில், ரூ.79 ஆயிரம் சிக்கியது.
மதுக்கரை நகராட்சியில் குடிநீர் குழாய் இணைப்பு உள்ளிட்ட பல்வேறு பணிகளுக்கு லஞ்சம் பெறப்படுவதாக, லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது.
இதையடுத்து நேற்று மாலை, 3:30 மணிக்கு டி.எஸ்.பி. இமானுவேல் ஞானசேகரன் தலைமையில், இன்ஸ்பெக்டர்கள் ஆறுமுகம், பிரபுதாஸ், ஷீலா மற்றும் போலீசார் அடங்கிய குழு, நகராட்சி அலுவலகத்திற்கு வந்தது. ஊழியர்கள் மற்றும் உள்ளேயிருந்தவர்கள் வெளியே செல்லக்கூடாது என அறிவுறுத்தப்பட்டது,
தொடர்ந்து அலுவலகம் முழுவதும் நடந்த தேடுதலில், கணக்கில் வராத ரொக்கம், 29 ஆயிரத்து, 620 சிக்கியது. மேலும் மேற்பார்வையாளர் (ஓவர்சீயர்) வைத்திருந்த, 50 ஆயிரம் பறிமுதல் செய்யப்பட்டது. விசாரணையில், அவருடனிருந்த நபர், கான்ட்ராக்டர் என்பதும், நகராட்சி இன்ஜினியருக்கு கொடுப்பதற்காக கொண்டு வந்த தொகை, 50 ஆயிரத்தை மேற்பார்வையாளர் வாங்கி வைத்திருந்ததும் தெரிந்தது.
மேலும் வரி வசூலர் மற்றும் அலுவலக உதவியாளர் ஆகியோரின் மொபைல் போன்களை ஆய்வு செய்தனர். அதில் கடந்த ஆறு மாதங்களில், 42. 51 லட்சத்து, 842 ரூபாய் பரிவர்த்தனை நடந்திருப்பதும் தெரியவந்தது.
ஐந்து மணி நேரம் நடந்த சோதனை இரவு, 8:30 மணிக்கு முடிவுக்கு வந்தது. தொடர்ந்து போலீசார் மேற்பார்வையாளர், வரி வசூலர், அலுவலக உதவியாளர் ஆகியோரிடம் பண பரிவர்த்தனை உள்ளிட்ட விபரங்கள் குறித்து விசாரிக்க முடிவு செய்துள்ளனர்.