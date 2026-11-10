பழைய இரும்பு கழிவுகளால் ரயில்வேக்கு ரூ.628 கோடி வருவாய்
பழைய இரும்பு கழிவுகளால் ரயில்வேக்கு ரூ.628 கோடி வருவாய்
UPDATED : நவ 10, 2026 05:56 PM
ADDED : நவ 10, 2026 05:53 PM
சென்னை: ரயில்வேயில் நடத்தப்பட்ட சிறப்பு துாய்மை முகாமில் சேகரிக்கப்பட்ட, பழைய இரும்பு உள்ளிட்ட பொருட்கள் வாயிலாக, 628 கோடி ரூபாய் வருவாய் கிடைத்துள்ளது.
இது குறித்து, ரயில்வே அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
நாடு முழுதும் அனைத்து மண்டலங்கள், கோட்டங்கள், ரயில் நிலையங்கள், பணிமனைகள் என, ஒரு லட்சத்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில், கடந்த அக்., 2 முதல் 31ம் தேதி வரை சிறப்பு துாய்மை முகாம்கள் நடத்தப்பட்டன. அதன்படி, 1.50 லட்சத்துக்கும் அதிகமான பழைய கணினிகள் மற்றும் மின்னணு சாதனங்கள் பாதுகாப்பாக அகற்றப்பட்டுள்ளன.
இது தவிர, பல ஆண்டுகளாக தேங்கிக் கிடந்த கோப்புகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டு, குறைதீர்ப்பு மனுக்களுக்கு உடனடி தீர்வு காணப்பட்டது.
கடந்த 22ம் தேதியில் மட்டும் நாடு முழுதும் உள்ள, 5,884 ரயில் நிலையங்களில் நடத்தப்பட்ட சிறப்பு துாய்மை முகாமில், பழைய இரும்பு மற்றும் தேவையில்லாத கழிவுகள் சேரிக்கப்பட்டன.
இவற்றை ஏலம் விட்டதன் வாயிலாக, 628.49 கோடி ரூபாய் வருமானம் கிடைத்துள்ளது. அதேபோல், தேவையற்ற பொருட்கள் அகற்றப்பட்டதால் ரயில்வே வளாகங்களில், 6.20 லட்சம் சதுர அடி இடம் மீட்கப்பட்டு உள்ளது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.