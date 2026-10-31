ரயில்வே பொருட்கள் திருட்டு சேலம் கோட்டத்தில் 85 பேர் கைது
ரயில்வே பொருட்கள் திருட்டு சேலம் கோட்டத்தில் 85 பேர் கைது
UPDATED : அக் 31, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 31, 2026 07:07 PM
கோவை: சேலம் கோட்டத்தில் நடக்கும் ரயில்வே பொருட்கள் திருட்டை கட்டுப்படுத்த கண்காணிப்பை தீவிரப்படுத்த உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது.
சேலம் ரயில்வே கோட்டத்தின்கீழ் கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம் உட்பட, 94 ஸ்டேஷன்கள் உள்ளன. பயணியர் உடைமைகளையும், ரயில்வே பொருட்களின் பாதுகாப்பையும் உறுதிசெய்யும் விதமாக ரயில்வே பாதுகாப்பு படையினர்(ஆர்.பி.எப்.,) ரோந்து பணிகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர்.
இந்நிலையில், ரயில்வேக்கு சொந்தமான இரும்பு வளையங்கள், ஒயர்கள் உள்ளிட்ட பொருட்களை திருடி செல்லும் நபர்கள் எடைக்கு விற்பதை வாடிக்கையாக கொண்டுள்ளனர். அந்த வகையில் கடந்த ஜனவரி முதல், இதுவரை சேலம் கோட்டத்தில், 51 வழக்குகள் பதியப்பட்டுள்ளன.
ஆர்.பி.எப்., வீரர்கள் கூறுகையில், ‘சேலம் கோட்டத்தில் ரயில்வே பணிமனை உள்ளிட்ட இடங்களில் பொருட்களை திருடி சென்று பொருளாதார இழப்பை ஏற்படுத்துகின்றனர்.
இதுவரை சேலம் கோட்டத்தில், 51 வழக்குகள் பதியப்பட்டு, 85 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். அவர்களிடம் இருந்து, 4 லட்சத்து 63 ஆயிரத்து 570 ரூபாய் மதிப்பிலான ரயில்வே பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளன. இக்குற்ற செயல்களை தடுக்க, கண்காணிப்பு தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளது’ என்றனர்.