தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/செய்திகள்/தமிழகம்/﻿ கேட்ட இடம் வேறு மாற்றப்பட்ட இடம் வேறு புலம்பும் ரயில்வே போலீசார்

﻿ கேட்ட இடம் வேறு மாற்றப்பட்ட இடம் வேறு புலம்பும் ரயில்வே போலீசார்

﻿ கேட்ட இடம் வேறு மாற்றப்பட்ட இடம் வேறு புலம்பும் ரயில்வே போலீசார்

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:10 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:10 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

மதுரை: மதுரை உள்ளிட்ட தென்மாவட்ட ரயில்வே ஸ்டேஷன்களில் உள்ள போலீஸ் ஸ்டேஷன்கள் திருச்சி மண்டல எஸ்.பி.,யின் கீழ் உள்ளன. தேர்தல் நேரத்தில் எஸ்.பி.,யாக ஆதர்ஷ் பச்சேரா பொறுப்பேற்ற முதல் நாளிலேயே 23 எஸ்.ஐ.,க்களுக்கு அருகில் உள்ள மாவட்டங்களுக்கு இடமாற்றப்படாமல் 300 கி.மீ., அப்பால் உள்ள கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு இடமாற்றினார்.

இதுகுறித்து தினமலர் நாளிதழ் செய்தி வெளியிட்டதை தொடர்ந்து, எஸ்.ஐ.,க்கள் விரும்பிய ஸ்டேஷன்களுக்கு இடமாறுதல் வழங்கி எஸ்.பி., உத்தரவிட்டார்.

இந்நிலையில் ஆதர்ஷ் பச்சேரா, கேட்ட இடங்களை விட்டுவிட்டு பல கி.மீ., துாரமுள்ள ஸ்டேஷன்களுக்கு போலீசாரை இடமாற்றியதாக சர்ச்சை எழுந்துள்ளது.

பாதிக்கப்பட்ட போலீசார் கூறியதாவது: எஸ்.பி., அலுவலகத்தில் இருந்து கேட்டதால், ஆர்வத்துடன் மனு கொடுத்தோம். பொதுவாக 3 'சாய்ஸ்' கேட்பார்கள் என்பதால் குடும்பத்தினர் உள்ள மாவட்டம், அருகில் உள்ள மாவட்டங்கள் என 3 இடங்களை குறிப்பிட்டு கொடுத்தோம். சம்பந்தமே இல்லாமல் பல கி.மீ., துாரமுள்ள ஸ்டேஷன்களுக்கு மாற்றி எஸ்.பி., உத்தரவிட்டார்.

திண்டுக்கல் கேட்டவருக்கு ராமேஸ்வரம் ஒதுக்கப்பட்டது. கேட்ட இடம் வேறு; மாற்றப்பட்ட இடம் வேறு என்பதால் மனஅழுத்தத்திற்கு ஆளாகி உள்ளோம். மனு கொடுக்காமல் இருந்தால் பழைய இடத்திலேயே பணியாற்றி இருக்கலாமோ என எஸ்.பி., எங்களை புலம்ப வைத்து விட்டார் என்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us