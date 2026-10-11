புதிய பாதை திட்டங்கள் சர்வே பணிக்கு நிதி ஒதுக்காததால் ரயில்வேயில் பணி தாமதம்
புதிய பாதை திட்டங்கள் சர்வே பணிக்கு நிதி ஒதுக்காததால் ரயில்வேயில் பணி தாமதம்
UPDATED : அக் 12, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 11, 2026 11:46 PM
UPDATED : அக் 12, 2026 12:00 AM ADDED : அக் 11, 2026 11:46 PM
சென்னை: தெற்கு ரயில்வேயில், புதிய பாதை திட்டங்களுக்கான, ‘சர்வே’ பணிகளுக்கு, 97.18 கோடி ரூபாய் தேவை. இதுவரை, 30 சதவீதம் மட்டுமே தொகை ஒதுக்கீடு செய்திருப்பதால், 10 ஆண்டுகளாகியும் பணிகள் நிறைவடையாமல் உள்ளன.
ரயில்வேயில் புதிய ரயில் பாதை அமைக்க, போக்கு வரத்து சர்வே, புல ஆய்வு சர்வே, ஆரம்பகட்ட சர்வே, இறுதி இட சர்வே என, நான்கு விதமான சர்வேக்கள் மேற்கொள்ளப்படும். தெற்கு ரயில்வேயில், தற்போது, 50 சர்வேக்கள் நடந்து வருகின்றன.
தமிழகத்தில், 42, கேரளாவில் எட்டு திட்டங்களுக்கு சர்வே பணி நடக்கிறது.
தமிழகத்தில் நடக்கும் சர்வே பணிகளில், சென்னை -– பெங்களூரு அதிவேக ரயில் பாதை; அரியலுார் – பெரம்பலுார் – நாமக்கல்; கடலுார் – கடலுார் துறைமுகம்; சோழவந்தான் - – கருமாத்துார்; திண்டிவனம் - – சேதாரப்பேட்டை; திருவண்ணாமலை - – திருப்பத்துார்...
செங்கல்பட்டு – மாமல்லபுரம்; கள்ளக்குறிச்சி -– உளுந்துார்பேட்டை; திண்டுக்கல் -– சபரிமலை; ஜோலார்பேட்டை- – கிருஷ்ணகிரி – ஓசூர்; கள்ளக்குறிச்சி – திருவண்ணாமலை 69 கி.மீ புதிய பாதை திட்டம் உட்பட, பல்வேறு புதிய ரயில் பாதை திட்டப் பணிகளுக்கான, சர்வே பணிகள் முழுமையாக முடிக்கப்படாமல் உள்ளன.
இதற்கு போதிய நிதி ஒதுக்காததே காரணம். எனவே, புதிய பாதை திட்டங்களுக்கான, ‘சர்வே’ பணிகளை விரைவாக முடிக்க, போதிய நிதியை ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்ற, கோரிக்கை எழுந்துள்ளது.
இதுகுறித்து, ஓய்வுபெற்ற ரயில்வே அதிகாரி மனோகரன் கூறியதாவது:
தெற்கு ரயில்வேயில் பல்வேறு புதிய மற்றும் அகல ரயில்வே பாதைகள் அமைப்பதற்கான, ‘சர்வே’ பணிகளை மேற்கொள்ள, 97.18 கோடி ரூபாய் தேவை. தமிழகத்தில் நடக்கும், 13 புதிய பாதைகளுக்கு மட்டும், 26.92 கோடி ரூபாய் தேவை.
ஆனால், சர்வேக்களுக்கு மொத்த தொகையில், 30 சதவீதம் வரை மட்டுமே ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
போதிய நிதி இல்லாததால், பெரும்பாலான சர்வேக்கள், 10 ஆண்டுகளாக நடக்கின்றன. இதனால், அடுத்தடுத்து மேற்கொள்ள வேண்டிய பணிகளிலும் தாமதம் ஏற்படுகின்றன.
எனவே, சர்வே பணிகளுக்கு ஒதுக்க வேண்டிய நிதியை, தாமதமின்றி வழங்க வேண்டும். அதுபோல, சர்வே முடிக்க கால நிர்ணயத்தை, ரயில்வே வரையறுக்க வேண்டும், மேலும், சர்வே செலவினங் களுக்கு முன்னுரிமை வழங்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.