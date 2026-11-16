அயோத்தி – ஜனக்பூர் தாம் இடையே வாரந்திர ரயில் இயக்க ரயில்வே ஒப்புதல்
அயோத்தி – ஜனக்பூர் தாம் இடையே வாரந்திர ரயில் இயக்க ரயில்வே ஒப்புதல்
UPDATED : நவ 16, 2026 05:57 PM
ADDED : நவ 16, 2026 05:54 PM
(மேப் உண்டு)
சென்னை: இந்தியா – நேபாளத்தை இணைக்கும் வகையில், உத்தர பிரதேசத்தின் அயோத்தியில் இருந்து, நேபாளத்தின் ஜனக்பூர் தாம் நகருக்கு, புதிய வாராந்திர ரயில் இயக்க, இந்திய ரயில்வே ஒப்புதல் அளித்துள்ளது.
இந்தியா – நேபாளம் இடையே, பல நுாற்றாண்டுகளாக நிலவும் வரலாறு, கலாசார, சமூக உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்த, மத்திய அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.
ராமர் பிறந்த இடமான அயோத்தி, இந்தியாவின் உத்தர பிரதேசம் மாநிலத்தில் உள்ளது. சீதா தேவி பிறந்த இடமான ஜனக்பூர் தாம், நேபாளத்தில் உள்ளது. இவ்விரு முக்கிய ஆன்மிக நகரங்களையும் இணைக்கும் வகையில், புதிய வாரந்திர ரயில் சேவை தொடங்கப்பட உள்ளது.
மொத்தம் 604 கி.மீ., துாரம் உள்ள இந்த ரயில் வழித்தடத்தில், ஜனக்பூர் தாமில் இருந்து அயோத்தி வரை, புதிய ரயில் வாரம் ஒரு முறை இயக்கப்படும். ஜனக்பூர் தாமிலிருந்து சனிக்கிழமை, அயோத்தியில் இருந்து திங்கட்கிழமை புறப்படும். பீஹார், உத்தர பிரதேச மாநிலங்களின் முக்கிய நகரங்களான ஜெய்நகர், மதுபனி, ஷிஷோ, சீதாமர்ஹி, ரக்சால், நர்கட்டியாகஞ்ச், கோரக்பூர், பஸ்தி, மன்காபூர் ஆகிய இடங்களில் இந்த ரயில் நின்று செல்லும் என, ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து, தெற்கு ரயில்வே பயனாளர் குழு உறுப்பினர் ஜாபர் அலி கூறியதாவது:
இரு நாடுகளிடையே கலாசாரம் மற்றும் சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் வகையில், புதிய வாரந்திர ரயில் இருக்கும். இந்த ரயில் சேவை வாயிலாக ஆன்மிக சுற்றுலா மேம்படுவதுடன், கல்வி, வணிகம், குடும்பத் தேவைகள் ஆகியவற்றுக்காக, பயணம் செய்வோரும் பயன்பெறுவர்.
ரயில் வழித்தடப் பகுதியில் உள்ள சுற்றுலா நிறுவனங்கள், தங்கும் விடுதிகள், உள்ளூர் வணிகர்கள், பாரம்பரியக் கைவினைக் கலைஞர்கள் ஆகியோருக்கும், வருமான வாய்ப்புகள் அதிகரிக்கும். பீஹார், நேபாள எல்லைப் பகுதிகளில் வசிக்கும் மக்களுக்கு, கூடுதல் போக்குவரத்து வசதி கிடைக்கும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.