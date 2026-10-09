11 ரயில்களில் துாய்மை பணி கண்காணிக்க ரயில்வே உத்தரவு
11 ரயில்களில் துாய்மை பணி கண்காணிக்க ரயில்வே உத்தரவு
UPDATED : அக் 09, 2026 05:56 PM
ADDED : அக் 09, 2026 05:54 PM
சென்னை: பயணியரின் புகாரை தொடர்ந்து, நீண்ட துாரம் செல்லும், 11 விரைவு ரயில்களில், துாய்மை பணிகளை கண்காணித்து நடவடிக்கை எடுக்க, கோட்ட மேலாளர்களுக்கு ரயில்வே வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
அசாம், திரிபுராவில் இருந்து தமிழகம் உட்பட பல்வேறு மாநிலங்களுக்கு இயக்கப்படும் விரைவு ரயில்களில் பயண நேரம், 64 முதல் 74 மணி நேரம் ஆகி விடுகிறது. இந்த ரயில்கள் புறப்படும் நேரத்தில் துாய்மையாக இருப்பதாகவும், போகப் போக துாய்மை பணிகள் நடப்பதில்லை என்றும் புகார் கூறப்படுகிறது.
குறிப்பிட்ட நேரத்துக்கு பின், ரயில் பெட்டிகளில் துர்நாற்றம் வீசுகிறது. பெட்டிகளில் தண்ணீர் பிரச்னையும் இருப்பதாக, பயணியர் புகார் தெரிவிக்கின்றனர். இந்நிலையில், பயணியரின் புகாரை கருத்தில் வைத்து, ரயில்வே வாரியம் புதிய உத்தரவை பிறப்பித்துள்ளது.
இது குறித்து, தெற்கு ரயில்வே பயனாளர் ஆலோசனை குழு முன்னாள் உறுப்பினர் ஜாபர் அலி கூறியதாவது:
நாட்டில் நீண்ட துாரம் செல்லும் விரைவு ரயில்களில், துாய்மை பணிகளில் குறைபாடு இருப்பதால், அசாம் மாநிலம் திப்ரூகர் – கன்னியாகுமரி உட்பட, 11 விரைவு ரயில்களில் துாய்மை பணிகளை விரைவுப்படுத்த, கோட்ட மேலாளர்களுக்கு ரயில்வே வாரியம் உத்தரவிட்டுள்ளது.
இரண்டு மணி நேரத்துக்கு ஒருமுறை துாய்மை பணிகள் செய்யவும், அடிக்கடி கழிப்பறைகளை சுத்தம் செய்யவும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. பராமரிப்பு மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் பணிமனை அதிகாரிகள், இந்த ரயில்களின் பராமரிப்புக்கு பொறுப்பேற்க வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.