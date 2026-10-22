ராஜராஜ சோழனின் சதய விழாவை இருட்டடிப்பு செய்திடக் கூடாது; ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்
ராஜராஜ சோழனின் சதய விழாவை இருட்டடிப்பு செய்திடக் கூடாது; ஸ்டாலின் வலியுறுத்தல்
ADDED : அக் 22, 2026 09:36 AM
ADDED : அக் 22, 2026 09:36 AM
சென்னை: மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனின் சதயவிழாவை இருட்டடிப்பு செய்யாமல், தஞ்சையில் சிறப்பாக நடத்த வேண்டும் என்று தவெக அரசுக்கு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
அறிக்கை; நீர் மேலாண்மை, நில மேலாண்மை, ஆட்சி நிர்வாகம், கட்டடக்கலை, படைவலிமை, போர்த்திறனில் மாபெரும் உயரங்களை எய்தி, தமிழர் பெருமையை உலகறியச் செய்தவர் மாமன்னர் ராஜராஜ சோழன். அவரது பிறந்தநாளினை ஆண்டுதோறும் அரசு விழாவாகக் கொண்டாட, 2022ம் ஆண்டு திமுக அறிவிப்பை வெளியிட்டது. 1041வது சதய விழா இன்று கொண்டாடப்படுகிறது.
மேலும், துறைவாரியாகச் சோழர் காலச் சிறப்புகளை இக்காலத் தலைமுறையினர் அறிந்திட, தஞ்சை தமிழ்ப் பல்கலை வளாகத்தில் ரூ.56 கோடியில் சோழர் அருங்காட்சியகம் அமைக்க திமுக ஆட்சியில் விதையை ஊன்றியிருக்கிறோம். அந்த விதை மரமாகிட வேண்டும்!
பழக்க தோஷத்தில் அந்தத் திட்டத்தையும் தவெக அரசு குறுகிய பார்வையுடன் ரத்து செய்து, தமிழர் வரலாற்றை இருட்டடிப்பு செய்திட மாட்டார்கள் என நம்புவோம். ராஜராஜ சோழனின் சதய விழா தஞ்சையில் சிறப்புற நடந்தேறுக! அரசர்க்கரசரின் புகழ் வாழ்க!, இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளார்.