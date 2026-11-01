அரசு அலுவலகங்களில் வாரம் ஒரு நாள் 'மரபு ஆடை' திட்டம் அறிமுகமாகும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிவிப்பு
அரசு அலுவலகங்களில் வாரம் ஒரு நாள் 'மரபு ஆடை' திட்டம் அறிமுகமாகும் அமைச்சர் ராஜ்மோகன் அறிவிப்பு
UPDATED : நவ 01, 2026 09:30 PM
ADDED : நவ 01, 2026 07:12 PM
UPDATED : நவ 01, 2026 09:30 PM ADDED : நவ 01, 2026 07:12 PM
சென்னை: ''தலைமைச் செயலகம் உட்பட அனைத்து துறை அரசு அலுவலகங்களிலும் பணிபுரிவோர், வாரம் ஒரு நாள் பாரம்பரிய வேட்டி, சட்டை மற்றும் சேலை அணிந்து வரும் வகையில், 'மரபு ஆடை' திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும்,'' என, பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன் தெரிவித்தார்.
தமிழ் வளர்ச்சித் துறை சார்பில், 'தமிழ்நாடு நாள்' விழா, சென்னையில் இன்று (நவ.,1) வெகு விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது. எழும்பூர் அரசு அருங்காட்சியகத்தில் நடந்த விழாவில், அமைச்சர்கள் ஆனந்த், ஆதவ் அர்ஜுனா, ராஜ்மோகன், விஜயலட்சுமி ஆகியோர் பங்கேற்றனர். எல்லை காவலர்களுக்கு உயர்த்தப்பட்ட உதவித்தொகை, தமிழறிஞர்களின் நுால்களுக்கு, 10 லட்சம் ரூபாய் பரிசுத்தொகை, தமிழறிஞர்களுக்கு, 'தமிழ் செம்மல்' விருதுகளை வழங்கினர்.
விழாவில், அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசியதாவது:
ஆண்டுதோறும் ஜூலை, 18ம் தேதியை, 'தமிழ்நாடு தினமாக' கொண்டாடுகிறோம். அதேபோல, தமிழ்நாடு மாநிலம் உருவான நவம்பர், 1ம் தேதியையும், 'தமிழ்நாடு நாளாக' கொண்டாட வேண்டும் என்பது பலரின் கனவு. அது, இன்று நனவாகி உள்ளது. தற்போது குழந்தைகளுக்கு பரிசளிக்க, நாம், 'ஸ்பைடர்மேன், சூப்பர்மேன்' போன்ற பொம்மைகளை வழங்குகிறோம்.
அதற்கு மாற்றாக, நம் பாரம்பரியத்தை எடுத்துரைக்கும், தஞ்சை தலையாட்டி பொம்மையை வழங்க வேண்டும். அது எந்த பக்கம் தள்ளினாலும், தானாக எழுந்து நிற்கும். அதுபோல, வாழ்க்கையில் நம்மை யார் தள்ளி விட்டாலும், மீண்டும் தன்னம்பிக்கையுடன் எழுந்து நிற்க வேண்டும். பொம்மை, உணவு, உடை, பேசும் மொழி என, அனைத்திலும், தமிழர்களுக்கு தனி பண்பாடு உள்ளது.
தமிழகத்தில் ஊழலற்ற நிர்வாகம் நடக்க வேண்டும் என்பதில் முதல்வர் விஜய் உறுதியாக உள்ளார். நெடுஞ்சாலை, ஆவின், நீர்வளத்துறை என, அனைத்து துறைகளிலும், அமைச்சர்கள் லஞ்சத்தை வெறுக்கின்றனர். இதுவும் ஒரு வகையான அறம் தான். இவற்றுடன் பாரம்பரியத்தை கடைப்பிடிக்க வேண்டியதும் அவசியம். நெசவாளர்களின் உழைப்பால் உருவாகும் பருத்தி ஆடைகளுக்கும், நம் பாரம்பரியத்திற்கும் உரிய அங்கீகாரம் கிடைக்க வேண்டும்.
இதற்காக தலைமைச் செயலகம் உட்பட, அனைத்து துறை அரசு அலுவலகங்களிலும், வாரத்தில் ஒரு நாள் பாரம்பரிய, வேட்டி, சட்டை மற்றும் சேலை அணிந்து வரும் வகையில், 'மரபு ஆடை' திட்டம் அறிமுகப்படுத்தப்படும். இதுதொடர்பாக, நடவடிக்கை எடுப்பதாக முதல்வர் தெரிவித்துள்ளார். மதுரையில் தமிழ்ச் சங்கம் அமைத்த வரலாறு நமக்கு உண்டு. அந்த வகையில், உலகெங்கும் வாழும் தமிழர்களை ஒன்றிணைக்கும் வகையில், தலைமைச் செயலகத்தில், தமிழ்ச் சங்கம் அமைக்கப்படும். ஏற்கனவே செயல்பாட்டில் உள்ள அனைத்து தமிழ்ச் சங்கங்களும் ஒருங்கிணைக்கப்பட்டு, முதல்வரே அதன் தலைவராக செயல்படுவார்.
உலகத் தமிழ் மாநாட்டை மீண்டும் நடத்துவதற்கான பணிகள் மேற்கொள்ளப்படும். தமிழகத்தில் இளம் பேச்சாளர்களை அதிகம் உருவாக்கும் வகையில், 'தமிழ் பேச்சு எங்கள் உயிர் மூச்சு' என்ற பெயரில், பள்ளிகளில் தமிழ் சார்ந்த, பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்படும்.
இவ்வாறு அமைச்சர் ராஜ்மோகன் பேசினார்.
'ரூ.5 கோடிக்கு பேரம் பேசினர்'
அமைச்சர் ராஜ்மோகன் மேலும் பேசியதாவது:
'தமிழ்நாடு இயல், இசை, நாடக மன்ற தலைவர் பதவியை, எனக்கு கொடுக்கச் சொல்லுங்கள்; அமைச்சர் ராஜ்மோகனுக்கு ஐந்து கோடி ரூபாய் தருகிறேன்' என, ஒருவர் என்னிடம் பேசினார். இது, பாடநுால் கழக தலைவரான லயோலா மணிக்கு மட்டுமே தெரியும். ஆனால், நான் அதை ஏற்கவில்லை. மாறாக, மணியிடம் சிரித்துக் கொண்டே, '500 கோடி ரூபாய் கொடுத்தாலும், பொருத்தமில்லாத பதவியை, முதல்வர் யாருக்கும் வழங்க மாட்டார்' என்றேன். அந்த பதவியை, ஒரு ரூபாய் கூட பணம் பெறாமல், புஷ்பவனம் குப்புசாமிக்கு வழங்கி உள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
'அறிவுரை சொல்லலாம்; ஆணையிட முடியாது'
அரசு ஊழியர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்கள் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பான, ஜாக்டோ - ஜியோவின் ஒருங்கிணைப்பாளர் கு.வெங்கடேசன் அளித்த பேட்டி:
பாரம்பரிய உடை அணிவது பெரிய விஷயம் அல்ல. கேரளாவில் வழக்கமாகவே அந்த உடையை அணிந்து வருகின்றனர். நம் மாநிலத்தில், பேண்ட், சட்டை, சுடிதார் அணிந்து பணிபுரிவது வழக்கமாகி விட்டது. மேலும், அவற்றை அணிந்து பணிபுரிவது தான் எளிதானது.
பல பெண் ஊழியர்கள், பஸ், ரயில், மெட்ரோ ரயில், ஆட்டோ என, மாறி மாறி பணிக்கு வருகின்றனர். அவர்களுக்கு சுடிதார் அணிவது தான் எளிதாக இருக்கிறது. வேட்டியும் அதே கதை தான். கோப்புகளை உயர் அதிகாரிகளிடம் காண்பிக்க, கட்டுக்கட்டாக துாக்கி செல்லும் போது, வேட்டி அணிந்திருந்தால், அது சங்கடத்தை ஏற்படுத்தும். முதல்வர் விஜய், கோட் அணிந்து பணிபுரிகிறார். வாரத்தில் ஒருநாள் வெள்ளிக்கிழமை பட்டுவேட்டி, சட்டை அணிகிறார். அது அவருக்கு பிடித்து இருக்கிறது.
அதேபோல, அரசு ஊழியர்கள் அனைவரும், வாரம் ஒரு நாள் பாரம்பரிய உடை அணிந்து பணிக்கு வரவேண்டும் என்பதை கட்டாயப்படுத்த முடியாது. அறிவுரையாக சொல்லலாம்; அரசாணையாக வெளியிட முடியாது. இந்த விஷயத்தில், பள்ளிக்கல்வி துறை அமைச்சர் ராஜ்மோகன், தனது ஆர்வத்தை வெளிப்படுத்தி உள்ளார். ஆடை என்பது தனிமனித சுதந்திரம்.
உலக வேட்டி தினமாக இருந்தாலும், பல அரசு ஊழியர்கள் பேன்ட், சட்டை அணிந்து தான் பணிக்கு வருகின்றனர். நாகரிக ஆடை அணிய வேண்டும் என, அரசு விதிகளில் தெளிவாக கூறப்பட்டு உள்ளது. வேட்டி, சேலை அணிய வேண்டும் என, கட்டாயப்படுத்தவில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.