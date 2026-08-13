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﻿ புதிய அமைப்பை தொடங்குகிறார் ராமதாஸ் மகள்

﻿ புதிய அமைப்பை தொடங்குகிறார் ராமதாஸ் மகள்

ADDED : ஆக 13, 2026 05:12 AM

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ADDED : ஆக 13, 2026 05:12 AM

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- நமது நிருபர் -

அரசியலில் இருந்து பா.ம.க., நிறுவனர் ராமதாஸ் ஓய்வு பெற்ற நிலையில், அவரது மகள் ஸ்ரீகாந்தி, புதிய அமைப்பை தொடங்க திட்டமிட்டுள்ளார்.

ராமதாசுக்கும் அன்புமணிக்கும் இடையே கருத்து வேறுபாடு ஏற்பட்டபோது, தன் மூத்த மகள் ஸ்ரீகாந்தியை, பா.ம.க., செ யல் தலைவராக ராமதாஸ் நியமித்தார். ஸ்ரீகாந்தியும், அரசியல் நிகழ்வுகளில் பங்கேற்றார். சட்டசபை தேர்தலுக்கு பின், ராமதாஸ், அன்புமணி இடையிலான மோதல் முடிவுக்கு வந்தது.

அரசியலில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக ராமதாஸ் அறிவித்தார். அவரது ஆதரவாளர்களாக செயல்பட்ட முன்னாள் எம்.எல்.ஏ.,க்கள் ஜி.கே.மணி, அருள் உள்ளிட்ட சிலரை தவிர, மற்ற நிர்வாகிகள், அன்புமணியுடன் இணைந்தனர்.

இந்நிலையில், புதிய அமைப்பை தொடங்கி, அரசியல் ரீதியாக, தன் சகோதரர் அன்புமணிக்கு நெருக்கடி கொடுக்க ஸ்ரீகாந்தி திட்டமிட்டுள்ளதாக, தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

அவரது ஆதரவாளர்கள் கூறியதாவது:

புதிதாக அமைப்பு தொடங்க உள்ள ஸ்ரீகாந்தி, அன்புமணியுடன் இணைந்துள்ள ராமதாஸ் ஆதரவாளர்களை இழுக்க பேச்சு நடத்தினார்.

அவர்களில் பலர், 'ராமதாசுக்காகவே, உங்கள் பக்கம் நின்றோம். அவரே அரசியலில் இருந்து விலகிய பின், பா.ம.க., வளர்ச்சிக்காக, அன்புமணி பக்கமே நிற்போம்' என, தெரிவித்துள்ளனர். எனினும், புதிய அமைப்பு தொடங்கும் முடிவில், ஸ்ரீகாந்தி உறுதியாக இருக்கிறார்.இவ்வாறு, அவர்கள் கூறினர்.

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