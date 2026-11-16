ADDED : நவ 16, 2026 06:50 PM
சென்னை: தமிழகத்தில், ரேஷன் கார்டுதாரர்களின் எண்ணிக்கை, 2.30 கோடியாக உயர்ந்துள்ளது.
புதிய ரேஷன் கார்டுகளை, உணவு வழங்கல் துறை வழங்குகிறது. இதற்கு, ‘ஆதார்’ எண்ணுடன் பொது வினியோக திட்ட இணையதளத்தில் விண்ணப்பிக்க வேண்டும்.
மாதம் சராசரியாக, 50,000 பேர் ரேஷன் கார்டுகளுக்கு விண்ணப்பித்த நிலையில், 25,000 – 30,000 பேருக்கு கார்டுகள் வழங்கப்பட்டன.
கடந்த, 2023ல் மகளிருக்கு மாதம், 1,000 ரூபாய் வழங்கும் பணி தொடங்கியது. இதற்காக, ரேஷன் கார்டுதாரர்களுக்கு விண்ணப்பங்கள் வழங்கப்பட்டு, அரசு விதித்த நிபந்தனைக்கு உட்பட்டு, தகுதியான பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்பட்டனர்.
அந்த பணத்தை பெற, ஒரே குடும்பத்தில் திருமணமாகி ஒன்றாக வசிக்கும் பலரும் ரேஷன் கார்டுகளுக்கு விண்ணப்பித்தனர்.
இதனால், ரேஷன் கார்டு வழங்குவது நிறுத்தப் பட்டு, உணவு துறை மட்டுமே ரேஷன் கார்டு விண்ணப்பத்தை ஆய்வு செய்த நிலையில், தகவல் தொழில்நுட்ப துறையின் கீழ் செயல்படும் மின் ஆளுமை முகமை வாயிலாகவும் ஆய்வு செய்யப்படுகிறது.
ரேஷன் கார்டும் உடனடியாக வழங்கப்படுவதில்லை. பல மாதங்களுக்கு முன் விண்ணப்பம் செய்தவர்களில், தகுதியானவர்களுக்கு தற்போது கார்டு வழங்கும் பணி நடக்கிறது.
கடந்த, 2025 மார்ச் நிலவரப்படி, 2.25 கோடி கார்டுதாரர்கள் இருந்தனர்; ஒன்றரை ஆண்டுகளுக்கு பின் தற்போது, 2.30 கோடியாக அதிகரித்துள்ளனர். இவற்றில் மொத்தம், 7.02 கோடி உறுப்பினர்கள் உள்ளனர்.
கடந்த ஜூலை, 31ல் இருந்து இதுவரை, 1.16 லட்சம் புதிய ரேஷன் கார்டுகள் வழங்கப்பட்டு உள்ளன.