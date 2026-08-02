குடியிருப்பு திட்டங்களின் விபரம் அறிய புதிய வசதி ரியல் எஸ்டேட் ஆணையம் நடவடிக்கை
குடியிருப்பு திட்டங்களின் விபரம் அறிய புதிய வசதி ரியல் எஸ்டேட் ஆணையம் நடவடிக்கை
ADDED : ஆக 02, 2026 10:58 PM
சென்னை: மாவட்டம் மற்றும் தபால் நிலைய பின்கோடு அடிப்படையில், குடியிருப்பு திட்ட விபரங்களை, பொதுமக்கள் பார்ப்பதற்கான வசதியை, தமிழக ரியல் எஸ்டேட் ஆணையம் ஏற்படுத்தி உள்ளது.
தமிழகத்தில், வீடு, மனை விற்பனையில் ஏற்படும் பிரச்னைகளை தீர்க்க, ரியல் எஸ்டேட் ஆணையம், 2017ல் தொடங்கப்பட்டது.
இந்த ஆணையத்தில் தற்காலிக ஏற்பாடாக, தற்போது ஓய்வுபெற்ற ஐ.ஏ.எஸ்., அதிகாரி பணீந்திரரெட்டி தலைவராக நியமிக்கப்பட்டு உள்ளார்.
மாற்றங்கள் இவர் பொறுப்பேற்ற பின், ரியல் எஸ்டேட் ஆணைய விபரங்களை, மக்கள் அறிந்து கொள்வதற்கான நடவடிக்கைகள் முடுக்கி விடப்பட்டுள்ளன. இதற்காக, ஆணையத்தின் இணையதளத்தில் பல்வேறு மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டு வருகின்றன.
குறிப்பாக, ரியல் எஸ்டேட் ஆணையத்தில் பதிவாகும் திட்டங்களின் நிலவரத்தை அறியும் வசதி ஏற்கனவே உள்ளது. இதுவரை பதிவான திட்டங்களின் விபரம், பட்டி யல் வடிவில் இணையதளத்தில் வெளியிடப்பட்டது.
அதில், தற்போது சில மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, மாவட்டம், தபால் நிலைய பின்கோடு அடிப்படையில், குடியிருப்பு விபரங்களை தேடும் வசதி அறிமுகமாகி உள்ளது.
இதுகுறித்து, கட்டுமான துறையினர் கூறியதாவது:
ரியல் எஸ்டேட் ஆணையத்தில் பதிவான திட்டங்கள், விபரங்கள் போன்றவை, பொதுமக்கள் பார்வைக்கு முழுமையாக வர வேண்டும்.
இதுவரை பட்டியல் வடிவில் இருந்தபோது, கட்டுமான நிறுவனங்கள் பதிவேற்றிய ஆவணங்களை பார்க்கும் வசதி கிடைத்தது.
தற்போது, கூடுதலாக, சம்பந்தப்பட்ட குடியிருப்பு திட்டம் எங்கு அமைந்துள்ளது என்பதை, கூகுள் வரைபடம் வாயிலாக அறியும் வசதி இணைக்கப்பட்டுள்ளது. ஆண்டு, மாவட்டம், தபால் நிலைய பின்கோடு போன்ற விபரங்களை உள்ளீடு செய்தால் போதும்.
நிலவரம் அறியலாம் அந்த திட்டம் அமைந்துள்ள இருப்பிடத்தை அறியலாம். அத்துடன், அத்திட்டம் சம்பந்தப்பட்ட பிற ஆவணங்களையும், தற்போதைய நிலவரம் என்ன என்பதையும், பொதுமக்கள் அறிந்து கொள்ளலாம்.
இந்த விபரங்கள் அடிப்படையில், பொதுமக்கள் சம்பந்தப்பட்ட இடங்களுக்கு சென்று, நிலவரத்தை நேரில் அறிய வாய்ப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இது, வீடு, மனை வாங்குவோருக்கு பேருதவியாக இருக்கும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.