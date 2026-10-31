அரசு திட்டங்களுக்கு முட்டுக்கட்டை போடும் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள்! அதிக நிலம் வாங்கி குவிப்பது ஏன்?
அரசு திட்டங்களுக்கு முட்டுக்கட்டை போடும் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள்! அதிக நிலம் வாங்கி குவிப்பது ஏன்?
UPDATED : நவ 01, 2026 12:00 AM
ADDED : அக் 31, 2026 06:46 PM
சென்னை: சென்னையை சுற்றியுள்ள மாவட்டங்களில், ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள், 30 ஏக்கர், 40 ஏக்கர் நிலங்களை வாங்கி குவித்து வருகின்றன. அதனால், அரசு நிறுவனங்கள் அமைக்கும் தொழில் பூங்காக்களுக்கு முட்டுக்கட்டை ஏற்பட்டுள்ளது.
எனவே, நிலம் கையகப்படுத்த எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராடுவது விவசாயிகள் தானா என்பதை, அரசு ஆராய்ந்து வருகிறது.
தமிழகத்தில் தொழில் தொடங்கும் பெரிய நிறுவனங்களுக்காக, உள்கட்டமைப்பு வசதிகளுடன் கூடிய தொழில் பூங்காக்களை, தமிழக அரசின், ‘சிப்காட்’ எனப்படும் தமிழக தொழில் முன்னேற்ற நிறுவனம் அமைக்கிறது.
ராணுவ தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளிட்ட முக்கிய துறைகளை சேர்ந்த நிறுவனங்கள் தொழில் தொடங்க, ‘டிட்கோ’ எனப்படும் தமிழக தொழில் வளர்ச்சி நிறுவனமும் தொழில் பூங்காக்களை அமைக்கிறது.
சென்னையை சுற்றியுள்ள காஞ்சிபுரம், திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, மாவட்டங்களில் தொழில் தொடங்கவே பல நிறுவனங்களும் ஆர்வம் காட்டுகின்றன.
இந்நிலையில், அந்த இடங்களில் தனியார் ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள், தாங்களே தொழில் பூங்கா அமைக்க நிலங்களை வாங்கி குவித்து வருகின்றன; அவை, அரசு தொழில் பூங்காவுக்காக நிலங்களை, இடங்களை பார்வையிட செல்லும் அதிகாரிகளை, விவசாயிகள் பெயரில் சிலரை அனுப்பி முற்றுகையிட வைத்து, எதிர்ப்பு தெரிவிக்க வைப்பதாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
இதனால் போராடுவது, உண்மையிலேயே விவசாயிகள் தானா என்பதை, அரசு ரகசியமாக ஆராய்ந்து வருகிறது.
இதுகுறித்து, தொழில் துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
காஞ்சிபுரம், மதுரமங்கலம் உள்ளிட்ட இடங்களில், அரசு தொழில் பூங்கா அமைக்க திட்டமிடும் இடங்களை தெரிந்து கொண்டு, அந்த இடங்களில் சில ரியல் எஸ்டேட் உரிமையாளர்கள், 30 ஏக்கர், 40 ஏக்கரில் நிலங்களை வாங்கி குவித்து வருகின்றனர்.
அவர்கள் தங்களின் சார்பில் தொழில் பூங்காக்களை அமைத்து, இடங்களை விற்க திட்டமிட்டுள்ளனர்.
அரசு தொழில் பூங்கா அமைக்க, அதிகாரிகள் நிலங்களை தேர்வு செய்ய சென்றால், விவசாயிகள் பெயரில் சிலர் வந்து, ‘நிலத்தை எடுக்கக்கூடாது; மீறினால் போராட்டத்தில் ஈடுபடுவோம்’ என, கூறுகின்றனர். அவர்கள் பின்னணியில், ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனங்கள் இருப்பது தெரியவந்துள்ளது.
அரசுக்கு முட்டுக்கட்டை போடும் வகையில் போராடுவது விவசாயிகள் தானா, அவர்கள் பின்னணி உள்ளிட்டவை குறித்து ரகசியமாக ஆராயப்பட்டு வருகிறது. வேண்டுமென்றே, சட்டம் – ஒழுங்கு பிரச்னையை துாண்ட காரணமாக இருப்பவர்கள் மீது நவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.