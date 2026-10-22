மின் வழித்தட பணியில் தாமதம் கட்டணம் வசூலிக்க பரிந்துரை
மின் வழித்தட பணியில் தாமதம் கட்டணம் வசூலிக்க பரிந்துரை
UPDATED : அக் 22, 2026 07:11 PM
ADDED : அக் 22, 2026 07:09 PM
UPDATED : அக் 22, 2026 07:11 PM ADDED : அக் 22, 2026 07:09 PM
சென்னை: மின் கோபுர வழித்தடம் அமைக்க தாமதம் செய்யும் நிறுவனங்களிடம், கட்டணம் வசூலிப்பது உள்ளிட்ட புதிய கட்டுப்பாடுகளை அமல்படுத்த, மத்திய மின் துறையிடம், தமிழக மின் வாரியம் பரிந்துரை செய்துள்ளது.
தமிழகம் உட்பட பல மாநிலங்களில், மத்திய அரசின் மின் உற்பத்தி நிறுவனங்களுக்கு அனல், அணு மின் நிலையங்கள் உள்ளன. அவற்றில் உற்பத்தியாகும் மின்சாரத்தை, கோபுர வழித்தடம் வாயிலாக, மத்திய மின் தொடரமைப்பு கழகம், பல மாநிலங்களுக்கு எடுத்து செல்கிறது.
மாநிலங்களுக்கு இடையில் கூடுதலாக மின்சாரம் எடுத்து செல்ல பல இடங்களில், மின் கோபுர வழித்தடங்கள் அமைக்கப்பட்டு வருகின்றன. தேசிய நெடுஞ்சாலை உள்ளிட்ட பல இடங்களில் நடக்கும் அந்த பணிகளுக்காக, மின் வினியோகத்தை நிறுத்தும் அனுமதியை, மின் வாரியம் வழங்குகிறது.
ஆனால், மின் வழித்தடம் அமைக்க, ஒப்பந்த நிறுவனங்கள் தாமதம் செய்கின்றன. இதனால், மின் வினியோக நிறுத்தத்தை நீண்ட காலத்திற்கு நீட்டிப்பது, மீண்டும் ஆய்வுகளை மேற்கொள்வது என, பணிகளை மறு திட்டமிட வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.
எனவே, மின் வழித்தட பணிகளை குறித்த காலத்திற்குள் முடிக்க, காலக்கெடுவை தாண்டி ஏற்படும் தாமதங்களுக்கு கட்டணம் வசூலிக்கும் அபராத விதிகளை ஏற்படுத்துமாறு, மத்திய மின் துறையின் கீழ் செயல்படும் தென் மாநில மின்சார குழுவிடம், மின் வாரியம் பரிந்துரை செய்துள்ளது.