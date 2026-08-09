பதிவு! தி.மு.க., மாஜி அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன், மனைவி மீது குற்றச்சாட்டு
பதிவு! தி.மு.க., மாஜி அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன், மனைவி மீது குற்றச்சாட்டு
ADDED : ஆக 09, 2026 02:23 AM
ADDED : ஆக 09, 2026 02:23 AM
சென்னை: அரசுக்கு சொந்தமான நிலத்தை, போலி ஆவணங்கள் வாயிலாக அபகரித்ததாக தொடரப்பட்ட வழக்கில், தி.மு.க., முன்னாள் அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன், அவரது மனைவி காஞ்சனா ஆகியோருக்கு எதிராக, சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் குற்றச்சாட்டுகள் பதிவு செய்யப்பட்டன. இதையடுத்து, வழக்கு விசாரணை வேகம் பெறும் என, எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. சென்னை சைதாப்பேட்டையை சேர்ந்தவர் பார்த்திபன். இவர், முன்னாள் அமைச்சர் மா. சுப்பிர மணியனுக்கு எதிராக, அரசு நிலத்தை அபகரித்ததாக புகார் அளித்தார்.
துஷ்பிரயோகம்
அதில், 'சென்னை கிண்டி தொழிலாளர் காலனியில், எஸ்.கே.கண்ணன் என்பவருக்கு ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்ட, 'சிட்கோ' நிலத்தை, சுப்பிரமணியன், சென்னை மாநகராட்சி மேயராக இருந்த போது, போலி ஆவணங்கள் வாயிலாக, அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்து, தன் மனைவி காஞ்சனா பெயருக்கு மாற்றம் செய்துள்ளார்' என, குற்றம் சாட்டியிருந்தார்.
உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில், இப்புகாரின் மீது, சுப்பிரமணியன், அவரது மனைவி காஞ்சனா உள்ளிட்டோருக்கு எதிராக, மோசடி, போலி ஆவணம் தயாரித்தல் உள்ளிட்ட பிரிவுகளின் கீழ், 2019ல் வழக் குப்பதிவு செய்யப்பட்டது. இந்த வழக்கு விசாரணை, எம்.பி., - எம்.எல்.ஏ.,க்களுக்கான சென்னை சிறப்பு நீதிமன்றத்தில் நிலுவையில் உள்ளது.
இந்த வழக்கு, குற்றச்சாட்டுகள் பதிவுக்காக தள்ளிவைக்கப்பட்டு இருந்தது.
தி.மு.க., ஆட்சியில், அவர் அமைச்சராக இருந்ததால், இவ்வழக்கு விசாரணையை இழுத்தடிக்கும் நோக்கில், அடுத்தடுத்து மனுக்கள் தாக்கல் செய்து வந்தார்.
அதேநேரத்தில், இந்த நில அபகரிப்பு வழக்கை ரத்து செய்யக்கோரி, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில், சுப்பிரமணியனும், அவரது மனைவியும் தாக்கல் செய்த மனு தள்ளுபடி செய்யப்பட்டது.
நேரில் ஆஜர் இதையடுத்து இந்த வழக்கு, சிறப்பு நீதிமன்ற நீதிபதி சி.சஞ்சய் பாபா முன், மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, வழக்கில் குற்றம் சாட்டப்பட்ட சுப்பிரமணியன், அவரது மனைவி ஆகியோர் நேரில் ஆஜராகினர்.
இதையடுத்து, இருவர் மீதான குற்றச்சாட்டுகள் குறித்து, நீதிபதி அவர்களிடம் விளக்கினார் .
அதற்கு, சுப்பிரமணி யன், அவரது மனைவி ஆகியோர், தங்கள் மீதான குற்றச்சாட்டுகளை மறுப்பதாகவும், இது பொய்யானது என்பதால், வழக்கு விசாரணையை எதிர்கொள்ள விரும்புவதாகவும் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, இருவர் மீதும் குற்றச்சாட்டுகளை பதிவு செய்த நீதிபதி சி.சஞ்சய் பாபா, வழக்கு விசாரணையை, வரும் 31ம் தேதிக்கு தள்ளிவைத்து உத்தரவிட்டார். அன்று முதல், இவ்வழக்கின் விசாரணை தொடங்க உள்ளது.