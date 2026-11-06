நிதி நிறுவனத்திடம் ரூ.239 கோடி மீட்பு

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ADDED : நவ 06, 2026 05:58 PM
சென்னை: ‘நியோமோக்ஸ்’ நிதி நிறுவனம் மோசடி செய்த, 238.90 கோடி ரூபாயை மீட்டு, முதலீட்டாளர்களிடம், அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் ஒப்படைத்துள்ளனர்.
மதுரை, திருச்சி, தஞ்சாவூர் உட்பட பல்வேறு நகரங்களில், ‘நியோமேக்ஸ்’ என்ற நிதி நிறுவனம் செயல்பட்டு வந்தது. ரியல் எஸ்டேட் தொழிலிலும் ஈடுபட்டு வந்த இந்நிறுவனம், தங்களிடம் முதலீடு செய்யும் பணத்திற்கு, ஆண்டுக்கு, 12 – 30 சதவீதம் வட்டியாக தரப்படும் என்றும், குறிப்பட்ட காலத்தில் முதலீட்டு தொகை முழுதும் வழங்கப்படும் என்றும் அறிவித்தது; 8,000 கோடி ரூபாய் வரை பெற்று மோசடி செய்துள்ளது.
இதுகுறித்து, அமலாக்கத் துறை அதிகாரிகள் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்நிலையில், நியோமேக்ஸ் நிதி நிறுவனத்தின் சொத்துகளை விற்று, பாதிக்கப்பட்ட முதலீட்டாளர்களுக்கு, 238.90 கோடி ரூபாயை அமலாக்கத்துறை அதிகாரிகள் திரும்ப ஒப்படைத்துள்ளனர்.