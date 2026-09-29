இடைத்தேர்தலில் 'ரீல்ஸ்' அரசியல்; சமூக ஊடகங்கள் கண்காணிப்பு
இடைத்தேர்தலில் 'ரீல்ஸ்' அரசியல்; சமூக ஊடகங்கள் கண்காணிப்பு
ADDED : செப் 29, 2026 05:16 AM
ADDED : செப் 29, 2026 05:16 AM
திருப்பூர்: சட்டசபை தேர்தலின்போது சமூக ஊடகங்களின் செயல்பாடுகளை கண்காணிக்க, தேர்தல் பிரிவு சார்பில் தனியாக அதிகாரிகள் மற்றும் அலுவலர்கள் அடங்கிய குழு அமைக்கப்படுவது வழக்கம். தற்போது நடைபெறவுள்ள தாராபுரம், மதுராந்தகம் தொகுதி இடைத்தேர்தலிலும் சமூக ஊடக கண்காணிப்புக் குழுவினர் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர்.
கடந்த சட்டசபை தேர்தலில் த.வெ.க. 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்று தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்தது. இந்த வெற்றியில் சமூக ஊடகங்களின் பங்களிப்பு குறித்தும், குறிப்பாக இளம் வாக்காளர்களிடையே 'ரீல்ஸ்' உள்ளிட்ட பதிவுகளின் தாக்கம் குறித்தும் தேர்தலுக்குப் பின்னர் அரசியல் கட்சிகள் கவனம் செலுத்தத் தொடங்கின.
இதைத்தொடர்ந்து, தி.மு.க. உள்ளிட்ட கட்சிகளும் சமூக ஊடகங்களில் தீவிர கவனம் செலுத்தி வருகின்றன. அரசியல் கட்சிகளின் பிரசாரங்கள், விமர்சனங்கள் மற்றும் தேர்தல் தொடர்பான பதிவுகள் சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து வெளியாகி வருகின்றன.
இதனால், தாராபுரம் மற்றும் மதுராந்தகம் இடைத்தேர்தலில் சமூக ஊடகங்களின் செயல்பாடுகளை தேர்தல் கண்காணிப்பு பிரிவு அதிகாரிகள் உன்னிப்பாக கவனித்து வருகின்றனர். குறிப்பாக, கடந்த தேர்தலுக்குப் பிந்தைய பதிவுகள் மற்றும் தற்போதைய இடைத்தேர்தல் தொடர்பான பதிவுகளும் கண்காணிக்கப்படுகின்றன.
தாராபுரம் தொகுதியில் த.வெ.க. சார்பில் போட்டியிடும் சத்யபாமா தொடர்பான சமூக ஊடக பதிவுகளும் தனியாக கண்காணிக்கப்பட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. சத்யபாமா, கடந்த தேர்தலில் அ.தி.மு.க. சார்பில் வெற்றி பெற்ற பின்னர் பதவியை ராஜினாமா செய்து, தற்போது த.வெ.க. சார்பில் போட்டியிடுகிறார்.
அதேநேரம், கடந்த தேர்தலைப் போல இந்த இடைத்தேர்தலிலும் சமூக ஊடகங்களின் தாக்கம் எந்த அளவுக்கு இருக்கும் என்பதையும் அதிகாரிகள் தொடர்ந்து கவனித்து வருகின்றனர்.
சமூக ஊடகங்களில் வெளியாகும் தகவல்களின் உண்மைத் தன்மை மற்றும் அவற்றின் தேர்தல் தாக்கம் குறித்தும் கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது.